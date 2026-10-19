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Utgått

FidelioHörlurar med mikrofon

F1/00

Res med HiFi-ljud – alltid

Den supersmala och lätta Philips Fidelio F1 är kompromisslös vad gäller ljudkvalitet, har suverän komfort och är robust – det ultimata ressällskapet. Den är särskilt utformad för HD-ljud och har orubblig, utmärkt ljudisolering var du än är.

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Res med HiFi-ljud – alltid

  • Högupplöst ljud

  • On-ear

  • Lyxiga kuddar i minnesskum

  • Vikbar för plan förvaring

Välbekanta ren och detaljerad Fidelio-ljudsignatur

Välbekanta ren och detaljerad Fidelio-ljudsignatur

Precisa 40 mm högkvalitetselement plus en akustisk sluten baksida och basreflexsystem är en del av Fidelio-arkitekturens noggranna ljudexpertis. Fidelio F1-hörlurarna ger genomgående fyllig bas, klara, höga toner och naturligt mellanregister som tillsammans utgör Fidelios välbekanta ljudsignatur.

Fjärrkontroll i sladden för enkel växling mellan musik och samtal

Fjärrkontroll i sladden för enkel växling mellan musik och samtal

Med Fidelio F1-hörlurarna följer en fjärrkontroll och mikrofon i sladden så att du lätt kan växla mellan musik och samtal. Håll kontakten med de människor som är viktiga för dig - och med din musik.

Snyggt fodral i mockaimitation för enkel förvaring och skydd

Snyggt fodral i mockaimitation för enkel förvaring och skydd

Tekniska specifikationer

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