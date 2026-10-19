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        SSD

        FM25SM130B/00

        Enkelt att använda, med plug and play-funktion!

        Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med Philips SSD kan du på ett enkelt och prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.

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        Enkelt att använda, med plug and play-funktion!

        • 256 GB

        • SSD-hårddisk

        Trendigt USB-minne med färgstark design

        Välj din trendiga färg: kanariegult, gelérosa, ultraviolett lila, absintgrönt, elektriskt blått eller soluppgångsorange för att snygga till din lagring och delning av data och göra det ännu roligare.

        Snabb dataöverföring med USB 2.0 med hög hastighet

        Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt minskat väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.

        256 GB lagringskapacitet för stora datafiler

        Med 256 GB kan du byta, dela och spara mycket större eller fler filer via USB-porten på din bärbara- eller stationära dator.

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        • Tidig tillgång till försäljning.
        • Tips om hälsosam livsstil.
        • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
        • Experttips och inspiration.