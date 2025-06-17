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        Utgått

        SDHC-kort

        FM32MP45D/00

        1

        | (2) Recensioner

        Liten, lätt och kan användas överallt

        Det här kompakta Micro SDHC-formatkortet har stöd för en minneskapacitet på 32 GB med klass 10 UHS-I U1. Produkten innehåller två förpackningar med en adapter.

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        Micro SDHC 32 GB med adapter

        Liten, lätt och kan användas överallt

        • 32 GB

        • Klass 10

        • UHS-I

        • 2-pack

        32 GB lagringskapacitet för stora datafiler

        Med 32 GB kan du byta, dela och spara mycket större eller fler filer via USB-porten på din bärbara eller stationära dator.

        Extra snabba överföringshastigheter med SDHC-kort i klass 10

        Tack vare SDHC-kortets klass 10-prestanda och snabba överföringshastigheter behöver du inte längre vänta på långsamma överföringar!

        Tekniska specifikationer

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        1.0

        av 5

        2

        Recensioner

        5
        4
        3
        2

        17/06/2025

        España

        España

        No funciona

        He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.

        Den här recensionen skrevs för FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Datum för användning 2025-05-17

        Den här recensionen skrevs för FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Datum för användning 2025-05-17

        23/01/2024

        France

        France

        2 cartes illisibles - toutes les données perdues

        Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.

        Fördelar

        aucun

        Nackdelar

        produit non fiable

        Den här recensionen skrevs för FM32MP45D Cartes SDHC

        Datum för användning 2023-07-23

        Den här recensionen skrevs för FM32MP45D Cartes SDHC

        Datum för användning 2023-07-23

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        • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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