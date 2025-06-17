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Utgått
FM32MP45D/00
Liten, lätt och kan användas överallt
Det här kompakta Micro SDHC-formatkortet har stöd för en minneskapacitet på 32 GB med klass 10 UHS-I U1. Produkten innehåller två förpackningar med en adapter.
32 GB
Klass 10
UHS-I
2-pack
Med 32 GB kan du byta, dela och spara mycket större eller fler filer via USB-porten på din bärbara eller stationära dator.
Tack vare SDHC-kortets klass 10-prestanda och snabba överföringshastigheter behöver du inte längre vänta på långsamma överföringar!
1.0
av 5
2
Recensioner
nofunciona
17/06/2025
España
No funciona
He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.
Den här recensionen skrevs för FM32MP45D Tarjetas SDHC
Datum för användning 2025-05-17
Den här recensionen skrevs för FM32MP45D Tarjetas SDHC
Datum för användning 2025-05-17
terryg
23/01/2024
France
2 cartes illisibles - toutes les données perdues
Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.
Fördelar
aucun
Nackdelar
produit non fiable
Den här recensionen skrevs för FM32MP45D Cartes SDHC
Datum för användning 2023-07-23
Den här recensionen skrevs för FM32MP45D Cartes SDHC
Datum för användning 2023-07-23