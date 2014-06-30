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Utgått
FS3MBK/00
Fyllig bas
Den lätta och kompakta vikbara konstruktionen gör hörlurarna perfekta att ta med sig. Upplev ett kraftfullt ljud med det slutna akustiska systemet. Med den inbyggda fjärrkontrollen tar du enkelt emot samtal.
On-ear
Svart
Elementen på 40 mm har konstruerats att alltid återge fyllig bas och kraftfullt ljud.
Den kompakta och vikbara designen gör det enkelt att vika huvudbandet för förvaring.
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