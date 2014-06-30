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Utgått

Hörlurar med mikrofon

FS3MBK/00

Fyllig bas

Den lätta och kompakta vikbara konstruktionen gör hörlurarna perfekta att ta med sig. Upplev ett kraftfullt ljud med det slutna akustiska systemet. Med den inbyggda fjärrkontrollen tar du enkelt emot samtal.

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Fyllig bas

  • On-ear

  • Svart

40 mm neodymhögtalarelement ger djup bas och kraftfullt ljud

Elementen på 40 mm har konstruerats att alltid återge fyllig bas och kraftfullt ljud.

Kompakt hopfällbar konstruktion för enkel transport och förvaring

Den kompakta och vikbara designen gör det enkelt att vika huvudbandet för förvaring.

Tekniska specifikationer

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