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Utgått
Trådlöst megaljud
Strömma musik trådlöst via Bluetooth® från smarta telefoner eller surfplattor, med NFC-teknik för ögonblicklig ihopparning. Den dubbla förstärkaren ger bättre ljudkvalitet, och en total uteffekt på 180 W RMS ger ett mäktigt ljud.
Bluetooth® och NFC
Max 180 W, dubbel förstärkare
Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik eller ljud från film och spel trådlöst via högtalaren.
Den dubbla förstärkaren garanterar en förbättrad ljudprestanda. Varje omvandlare drivs av en egen förstärkare och på sätt reduceras intermoduleringen mellan woofern och tweetern. Det resulterar i ett djupt och kraftfullt basljud med hög effekt utan någon hög grad av störning i höga frekvenser, så att ljudet förblir rent och detaljerat. Detta används i kombination med en exakt, aktiv delningsfrekvens, och en bättre kontroll av fas- och frekvensomfång uppnås för varje omvandlare. Det resulterar i ett mer balanserat och naturligt ljud.
MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas och volym till maximala nivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.
4.9
av 5
10
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Musikkfrelst39
01/11/2018
Norge
Fantastiske funksjoner og lyd
Helt fantastisk klar lyd og sound og design og produkt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FX15 Mini Hi-Fi System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FX15 Mini Hi-Fi System
Northfarm
18/12/2021
España
Del av marknadsföring
La mejor compra que he hecho
Esta espectacular, su diseño y su calidad de sonido son increibles, la mejor compra que he echo en calidad y precio
Nackdelar
Ninguna
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FX15 Minicadena Hi-Fi
Datum för användning 2020-12-18
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FX15 Minicadena Hi-Fi
Datum för användning 2020-12-18
Josepho
24/05/2020
España
Calidad y potencia fantastica
Me gusta su diseño y su calidad de sonido, por poner un pero el cable de alimentación es corto
Den här recensionen skrevs för FX15 Minicadena Hi-Fi
Datum för användning 2018-05-24
Den här recensionen skrevs för FX15 Minicadena Hi-Fi
Datum för användning 2018-05-24