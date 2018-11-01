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Utgått

Mini Hi Fi-system

FX15/12

4.9

| (10) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Trådlöst megaljud

Strömma musik trådlöst via Bluetooth® från smarta telefoner eller surfplattor, med NFC-teknik för ögonblicklig ihopparning. Den dubbla förstärkaren ger bättre ljudkvalitet, och en total uteffekt på 180 W RMS ger ett mäktigt ljud.

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Trådlöst megaljud

  • Bluetooth® och NFC

  • Max 180 W, dubbel förstärkare

Strömma musik trådlöst via Bluetooth™ från din smarttelefon

Strömma musik trådlöst via Bluetooth™ från din smarttelefon

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik eller ljud från film och spel trådlöst via högtalaren.

Dubbel förstärkare för bättre ljudprestanda

Dubbel förstärkare för bättre ljudprestanda

Den dubbla förstärkaren garanterar en förbättrad ljudprestanda. Varje omvandlare drivs av en egen förstärkare och på sätt reduceras intermoduleringen mellan woofern och tweetern. Det resulterar i ett djupt och kraftfullt basljud med hög effekt utan någon hög grad av störning i höga frekvenser, så att ljudet förblir rent och detaljerat. Detta används i kombination med en exakt, aktiv delningsfrekvens, och en bättre kontroll av fas- och frekvensomfång uppnås för varje omvandlare. Det resulterar i ett mer balanserat och naturligt ljud.

MAX Sound för omedelbar förstärkning

MAX Sound för omedelbar förstärkning

MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas och volym till maximala nivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.9

av 5

10

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

01/11/2018

Norge

Norge

Fantastiske funksjoner og lyd

Helt fantastisk klar lyd og sound og design og produkt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FX15 Mini Hi-Fi System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FX15 Mini Hi-Fi System

18/12/2021

España

España

La mejor compra que he hecho

Esta espectacular, su diseño y su calidad de sonido son increibles, la mejor compra que he echo en calidad y precio

Nackdelar

Ninguna

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FX15 Minicadena Hi-Fi

Datum för användning 2020-12-18

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FX15 Minicadena Hi-Fi

Datum för användning 2020-12-18

24/05/2020

España

España

Calidad y potencia fantastica

Me gusta su diseño y su calidad de sonido, por poner un pero el cable de alimentación es corto

Den här recensionen skrevs för FX15 Minicadena Hi-Fi

Datum för användning 2018-05-24

Den här recensionen skrevs för FX15 Minicadena Hi-Fi

Datum för användning 2018-05-24

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