Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
FX3BK/00
Fyllig bas
Smal, lätt, kompakt och vikbar design gör att dessa hörlurar är perfekta att bära och förvara. Mjuka, ovala kuddar gör att du kan ha dem på i timmar utan att känna av dem.
Over-ear
Svart
40 mm neodymhögtalarelement ger djup bas och kraftfullt ljud.
Den unika, vikbara designen gör att du kan du vika FX-hörlurarna till en boll för enklare transport och förvaring.
40 mm neodymhögtalarelement ger djup bas och kraftfullt ljud.
Recensioner