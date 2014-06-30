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Utgått

Hörlurar

FX3BK/00

Fyllig bas

Smal, lätt, kompakt och vikbar design gör att dessa hörlurar är perfekta att bära och förvara. Mjuka, ovala kuddar gör att du kan ha dem på i timmar utan att känna av dem.

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med lätt, vikbar design

Fyllig bas

  • Over-ear

  • Svart

40 mm neodymhögtalarelement för djup bas och klart ljud

40 mm neodymhögtalarelement ger djup bas och kraftfullt ljud.

Kompakt hopfällbar konstruktion för enkel transport och förvaring

Den unika, vikbara designen gör att du kan du vika FX-hörlurarna till en boll för enklare transport och förvaring.

Ljudisolerande kuddar runt öronen blockerar externt ljud

40 mm neodymhögtalarelement ger djup bas och kraftfullt ljud.

Tekniska specifikationer

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