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GC213/50
Ultimat bekvämlighet: Ingen installation, inget besvär
Strykjärnsliknande resultat, utan skrymmande storlek
En vridning, 2 funktioner, obegränsad frihet
Roterande huvud för precision eller hastighet - ditt tyg, ditt val
Kompakt, elegant design: passar vackert i alla hem
Philips OneTurn är kraftfull nog för hela strykningspass men ändå redo på några sekunder för en sista-minuten-uppfräschning, vilket gör klädvården enkel. Ingen installation, ingen väntetid – bara fräscha, skrynkelfria resultat när du behöver dem. Den är utformad för snabbhet och flexibilitet och levereras med en praktisk StyleMat som låter dig stryka eller ånga var som helst – på ett bord, en säng eller en bänkskiva – samtidigt som ytorna skyddas.
Upplev full strykningskraft utan ett traditionellt strykjärns skrymmande storlek. Vår innovativa teknik levererar kraftfull, jämn ånga med garanti mot läckage* för fräscha, strykjärnsliknande resultat på alla tyger – från ömtåligt silke till strukturerad bomull.
Fräsch strykning och skonsam ångning i en lätt enhet. Växla sömlöst mellan horisontell strykning för strukturerade plagg och vertikal ångning för ömtåliga kläder med bara en vridning. Jämn ångproduktion (45 g/min) i alla vinklar säkerställer perfekta resultat.
4.8
av 5
5
Recensioner
NataliaH
26/07/2026
Deutschland
Del av marknadsföring
Super einfache Art Kleidung zu bügeln und zwischendurch aufzufrischen.
Bügeln ist oft und bei ganz Vielen absolut nicht Lieblingsbeschäftigung. Aber mit dem Philips Dampfbügeleisen GC213/10 One Turn Bügeleisen & Steamer habe ich Bügeln von einer anderen Seite kennengelernt. Mit dem Philips One Turn geht Bügeln und auch Kleidung zwischendurch Auffrischen schnell, einfach und überall. Egal ob schwere oder empfindliche Stoffe - dieser Bügeleisen gleitet perfekt und glättet auch hartnäckige Falten. Die diamanfirmige und dazu noch drehbare Bügelsöhle passt super zwischen den Knöpfen und präzise auf den Krägen. Man kann super leicht zwischen Bügeln und Steamen wechseln, einfach per Knopfdruck. Der 200-ml Wassertank erschien mir zuerst klein. Aber der Dampf ist super fein so, dass diese Wassermenge egal ob beim Bügeln oder Steamen vollkommen ausreichend ist. Auch bei beiden Varianten hinterlässt der Dampf trotz guter Stärke keinerlei Wasserflecken und ist super leise bei der Arbeit. Ich nutze One Turn viel öfters, als ich ein Bügeleisen davor genutzt habe. Da er kompakt, leicht und schnell einsatzbereit ist, hole ich ihn oft für einzelne Kleidungsstücke raus, die ich quasi jetzt brauche. Die mitgelieferte Bügelmatte ersetzt komplett das Bügelbrett und kann wie horizontal genauso vertikal genutzt werden. Einfach beim Steamen am Bügelhacken hinter dem Kleidungsstück befestigen und fertig. Da es eine 2-in-1-Variante ist, finde den Preis komplett gerechtfertigt. Zwei separate Geräte in der Qualität würden mir deutlich teurer kosten. Dieser One Turn ist absolut meine Art Kleidung zu bügeln und aufzufrischen.
Den här recensionen skrevs för 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/50 OneTurn
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ZayaanG
18/07/2026
Deutschland
Del av marknadsföring
Praktisch
„Ich habe das Philips 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 One Turn ausprobiert und bin insgesamt zufrieden. Besonders praktisch finde ich die Kombination aus klassischem Bügeleisen und Dampfglätter, da man je nach Kleidungsstück flexibel entscheiden kann, welche Funktion man nutzt. Gerade für Hemden, Blusen oder Kleidung, die nur kurz aufgefrischt werden soll, ist die Steamer-Funktion sehr hilfreich. Das Gerät liegt gut in der Hand und heizt schnell auf, sodass man ohne lange Wartezeit loslegen kann. Die Dampfleistung ist für den Alltag völlig ausreichend und glättet leichte bis normale Falten zuverlässig. Bei sehr dicken Stoffen oder stark zerknitterter Wäsche muss man allerdings etwas mehr Zeit investieren oder mehrmals über die Stelle gehen. Insgesamt macht das Gerät einen hochwertigen Eindruck und ist eine gute Lösung für alle, die nicht nur bügeln, sondern Kleidung auch schnell auffrischen möchten. Es ersetzt zwar kein Profi-Bügeleisen bei jeder Aufgabe, bietet aber eine gelungene Kombination aus Komfort, Flexibilität und einfacher Handhabung.*
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PrishtinaB
20/06/2026
Deutschland
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Ein kompakter und benutzerfreundlicher Dampfglätter mit starker Leistung der das Bügeln sowohl zu Hause als auch auf Reisen mühelos macht
Bügeln war für mich nie einfach - manchmal wegen Platz manchmal wegen umgänglicher Geräte oder Stoffe. Mit dem Philip 2in1 hat sich das geändert. Das Gerät löst beide Probleme- es spart platz und bietet gleichzeitig eine starke Bügel und Dampfleitung. Die Anwendung ist einfach und Benutzer friedlich. Besonders überwacht hat mich die starke Dampfleitung trotz der kompakten Wasser Tank. Dadurch eignet sich das Gerät perfekt für ein Einsatz zu Hause und auf Reisen.
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För normalt hushållsbruk. Regelbundet underhåll är viktigt för optimal prestanda, periodisk sköljning krävs
Jämfört med Philips strykjärn med en genomsnittsvikt på 2 kg och en uppvärmningstid på cirka 2 minuter
Vi rekommenderar att använda sköljfunktionen efter varje månads användning för att bibehålla god ångprestanda. Om du bor i ett område med hårt vatten, använd funktionen oftare
Baserat på ångflöde, jämfört med Philips strykjärn (PC Powerlife) i standardläge
1800W vid 240V