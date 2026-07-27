Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
GCA1000/60
Tre borsthuvuden
Blå/gul
Fyra AA-batterier
Med upp till 500 varv per minut ger Philips sneakerrengörare en effektiv rengöring.
Fukta borsten med vatten och tvål, slå på Philips Sneaker Cleaner och torka av dina sneakers med en ren handduk när du är klar.
Välj svampen eller den mjuka eller hårda borsten för att säkert rengöra det material som dina sneakers är tillverkade av.
Utmärkelser
Recensioner