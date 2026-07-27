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  • Det enkla sättet att hålla dina sneakers rena
  • Det enkla sättet att hålla dina sneakers rena
  • Det enkla sättet att hålla dina sneakers rena
  • Det enkla sättet att hålla dina sneakers rena
  • Det enkla sättet att hålla dina sneakers rena
  • Det enkla sättet att hålla dina sneakers rena
  • Det enkla sättet att hålla dina sneakers rena
  • Det enkla sättet att hålla dina sneakers rena
  • Det enkla sättet att hålla dina sneakers rena
  • Det enkla sättet att hålla dina sneakers rena
  • Det enkla sättet att hålla dina sneakers rena
  • Det enkla sättet att hålla dina sneakers rena
  • Det enkla sättet att hålla dina sneakers rena
  • Det enkla sättet att hålla dina sneakers rena
  • Det enkla sättet att hålla dina sneakers rena
  • Det enkla sättet att hålla dina sneakers rena
  • Det enkla sättet att hålla dina sneakers rena
  • Det enkla sättet att hålla dina sneakers rena

Sneaker Cleaner

GCA1000/60

2 Utmärkelser

Det enkla sättet att hålla dina sneakers rena
Philips Sneaker Cleaner är utformad för att göra det enkelt och effektivt att rengöra dina sneakers. Välj rätt borste för din sneaker, fukta borsten med lite vatten och tvål och använd borsten på dina sneakers så kommer de att se fräscha ut på nolltid.
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Inkluderar tre borstar för olika material

Det enkla sättet att hålla dina sneakers rena

  • Tre borsthuvuden

  • Blå/gul

  • Fyra AA-batterier

Den roterande borsten rengör effektivt

Den roterande borsten rengör effektivt

Med upp till 500 varv per minut ger Philips sneakerrengörare en effektiv rengöring.

Enkel att använda i tre steg

Enkel att använda i tre steg

Fukta borsten med vatten och tvål, slå på Philips Sneaker Cleaner och torka av dina sneakers med en ren handduk när du är klar.

Tre borstar för rengöring av olika material

Tre borstar för rengöring av olika material

Välj svampen eller den mjuka eller hårda borsten för att säkert rengöra det material som dina sneakers är tillverkade av.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

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