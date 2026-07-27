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GCA2100/20
Kan användas på alla plagg
USB-laddare
Lättanvänd
Effektiv borttagning av alla noppor
Enkel att tömma
Det specialutformade noppborttagarhuvudet skyddar känsliga plagg från skador med en rakbuffert på 1 mm.
USB-laddningsbar. Upp till 90 minuters driftstid på en laddning. En lampa indikerar låg batteriladdning.
Tryck bara på knappen och noppa plaggen. Det bekväma greppet gör den enkel att hålla under lång tid.
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