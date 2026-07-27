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  • Noppborttagare för kläder
  • Noppborttagare för kläder
  • Noppborttagare för kläder
  • Noppborttagare för kläder
  • Noppborttagare för kläder
  • Noppborttagare för kläder

1000 SeriesNoppborttagare

GCA2100/20

1 utmärkelse

Noppborttagare för kläder
Philips noppborttagare tar enkelt och snabbt bort noppor från alla slags kläder. Få slätare plagg med bara ett klick, med nya Philips noppborttagare!
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Noppfritt när som helst, var som helst!

Noppborttagare för kläder

  • Kan användas på alla plagg

  • USB-laddare

  • Lättanvänd

  • Effektiv borttagning av alla noppor

  • Enkel att tömma

Rakhuvudet skyddar känsliga plagg från skador

Rakhuvudet skyddar känsliga plagg från skador

Det specialutformade noppborttagarhuvudet skyddar känsliga plagg från skador med en rakbuffert på 1 mm.

Upp till 90 minuters driftstid på en full laddning

Upp till 90 minuters driftstid på en full laddning

USB-laddningsbar. Upp till 90 minuters driftstid på en laddning. En lampa indikerar låg batteriladdning.

Bekvämt grepp gör den enkel att hålla under lång tid

Bekvämt grepp gör den enkel att hålla under lång tid

Tryck bara på knappen och noppa plaggen. Det bekväma greppet gör den enkel att hålla under lång tid.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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