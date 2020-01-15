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Utgått

Hairclipper series 3000Hårklippare

HC3410/85

3.6

| (31) Recensioner

HAIRCLIPPER i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*

Hårklippare i 3000-serien är designad för att hålla länge. De själslipande bladen behöver aldrig oljas vilket ger dig konsekvent perfekt resultat år efter år. Den justerbara trimkammen har 13 olika längdinställningar med 2 mm precision mellan stegen. Till denna modell medföljer även en näs-, öron- och ögonbrynstrimmer.&lt;br>

Visa alla fördelar

Hårklippare serie 3000-perfekt resultat år efter år<br>

HAIRCLIPPER i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*

  • Självslipande blad, behöver aldrig olja

  • 13 längder 1-23 mm&lt;br>

  • Använd endast med sladd&lt;br>

  • Nästrimmer medföljer

Dubbelslipad trimsax med minskad friktion

Dubbelslipad trimsax med minskad friktion

Kom igenom alla hårtyper med vår avancerade DualCut-teknik, som kombinerar en dubbelslipad trimsax med minskad friktionsteknik. Den innovativa trimsaxen är utformad för att klippa hår dubbelt så snabbt som vanliga Philips-klippare, och känns extra trygg med ett robust stålskydd för ultimat varaktighet.*

Självslipande stålblad för en skärpa som varar

Självslipande stålblad för en skärpa som varar

Självslipande blad i rostfritt stål för en skärpa som varar.

13 längdinställningar från 1 till 23 mm.&lt;br>

13 längdinställningar från 1 till 23 mm.<br>

Justerbar trimkam för alla längder. Vrid zoomhjulet på hårklimmarens handtag för att enkelt välja och låsa den längdinställning du vill ha. Det finns 13 längdinställningar från 1 till 23 mm, och exakt 2 mm mellan varje längd. Du kan även använda den utan kam för en nära klippning på 0,5 mm. <br>

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.6

av 5

31

Recensioner

15/01/2020

Deutschland

Deutschland

sehr zufrieden

Familie, Freunde, Arbeitskolegen.....empfehlenswert

Fördelar

mit Phillips bin ich aufgewachsen....

Nackdelar

keine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider

Datum för användning 2018-01-15

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider

Datum för användning 2018-01-15

06/09/2018

Nederland

Nederland

een prettige tondeuse

voldoet aan alle eisen, werkt foutloos en voelt prettig aan

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse

03/07/2018

Nederland

Nederland

Werkt uitstekend

Trimt razendsnel en zonder problemen. De instelbare 'kam' voor de lengte werkt zeer nauwkeurig. Het apparaat is bovendien zeer makkelijk schoon te maken.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med tidigare modell från Philips

  2. 5 års världsomfattande garanti - gäller bara för HC3410