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Utgått
HC3410/85
HAIRCLIPPER i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*
Hårklippare i 3000-serien är designad för att hålla länge. De själslipande bladen behöver aldrig oljas vilket ger dig konsekvent perfekt resultat år efter år. Den justerbara trimkammen har 13 olika längdinställningar med 2 mm precision mellan stegen. Till denna modell medföljer även en näs-, öron- och ögonbrynstrimmer.<br>
Självslipande blad, behöver aldrig olja
13 längder 1-23 mm<br>
Använd endast med sladd<br>
Nästrimmer medföljer
Kom igenom alla hårtyper med vår avancerade DualCut-teknik, som kombinerar en dubbelslipad trimsax med minskad friktionsteknik. Den innovativa trimsaxen är utformad för att klippa hår dubbelt så snabbt som vanliga Philips-klippare, och känns extra trygg med ett robust stålskydd för ultimat varaktighet.*
Självslipande blad i rostfritt stål för en skärpa som varar.
Justerbar trimkam för alla längder. Vrid zoomhjulet på hårklimmarens handtag för att enkelt välja och låsa den längdinställning du vill ha. Det finns 13 längdinställningar från 1 till 23 mm, och exakt 2 mm mellan varje längd. Du kan även använda den utan kam för en nära klippning på 0,5 mm. <br>
3.6
av 5
31
Recensioner
Pacco 33
15/01/2020
Deutschland
sehr zufrieden
Familie, Freunde, Arbeitskolegen.....empfehlenswert
Fördelar
mit Phillips bin ich aufgewachsen....
Nackdelar
keine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider
Datum för användning 2018-01-15
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider
Datum för användning 2018-01-15
Rob13250
06/09/2018
Nederland
een prettige tondeuse
voldoet aan alle eisen, werkt foutloos en voelt prettig aan
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse
Gany62
03/07/2018
Nederland
Werkt uitstekend
Trimt razendsnel en zonder problemen. De instelbare 'kam' voor de lengte werkt zeer nauwkeurig. Het apparaat is bovendien zeer makkelijk schoon te maken.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse
Jämfört med tidigare modell från Philips
5 års världsomfattande garanti - gäller bara för HC3410