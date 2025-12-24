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  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning
  • Snabb och jämn klippning

Hairclipper series 5000Tvättbar hårklippare

HC5630/15

4.6
| (1313) Recensioner | 95% rekommenderar den här produkten
Snabb och jämn klippning
Få en jämn klippning tack vare DualCut- och Trim-n-Flow Pro-teknikerna. Den nya kamdesignen förhindrar att håret, oavsett längd, fastnar i kammen så att du kan få till din stil i ett svep.
Visa alla fördelar

Det avklippta håret flyger bort för 2 gånger snabbare* klippning

Snabb och jämn klippning

  • Trim-n-Flow PRO-teknik

  • 28 längdinställningar (0,5–28 mm)

  • 90 min sladdlös anv./1 tim laddn.

  • 100 % tvättbar

Det avklippta håret flyger bort för 2 gånger snabbare* klippning

Det avklippta håret flyger bort för 2 gånger snabbare* klippning

Den innovativa kamdesignen gör att det avklippta håret flyger bort från knivarna under användning. Detta förhindrar att långa hårstrån fastnar i kammen så att du kan styla ditt hår från början till slut utan avbrott.

Maximal precision med dubbla blad

Maximal precision med dubbla blad

Philips hårklippare 5000 har avancerad DualCut-teknik för maximal precision. Den har dubbla blad och är utformad för att hålla sig lika vass som på dag 1.

Kan justeras i olika längdinställningar

Kan justeras i olika längdinställningar

Klipp håret till exakt den längd du vill ha med två justerbara kammar som klipper mellan 3 och 28 mm i steg om 1 mm, en 2 mm skäggstubbskam eller ta bort kammen för en nära trimning på 0,5 mm.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

1313

Recensioner

95%

rekommenderar den här produkten

24/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bra, med enkel justering!

Otroligt smidig maskin med enkla justeringar på klipplängd.

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tvättbar hårklippare

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tvättbar hårklippare

25/07/2025

Sverige

Sverige

Great Product

Works and Feels perfect.! Been using WAHL for a while but this is definitely an upgrade.

Fördelar

Light weight. Accurate cut

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tvättbar hårklippare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tvättbar hårklippare

06/08/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Alltid välklippt!

Har bara gott att säga om produkten. Klipper mycket bra.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 5000 HC5650/15 Tvättbar hårklippare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 5000 HC5650/15 Tvättbar hårklippare

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med tidigare modell från Philips

  2. Rengör med enbart vatten