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Ny
Mångsidig trimning för hela familjen
Unna dig själv eller nära och kära en precis klippning med Philips hårklippare 5000. Rakbladen förblir vassa och ger ett jämnt och snyggt resultat, medan den kraftfulla batteridrivna prestandan gör att du kan klippa tryggt och bekvämt.
Självslipande stålblad
10 längdinställningar
PowerAdapt-sensor
Trim and Flow
Med 10 längdinställningar i steg om 3 mm ger denna hårklippare dig full kontroll över frisyren. Den justerbara kammen gör att du kan klippa från 3 till 24 mm, och om du tar bort kammen får du en nära klippning på 0,5 mm. Pålitlig och enkel klippning.
Våra självslipande rakblad på 41 mm förblir vassa länge och klipper enkelt håret för en jämn och enhetlig klippning varje gång.
Få en smidig klippning från början till slut. Trim and Flow-kammen är utformad för att hålla håret i rörelse så att hårklipparen glider smidigt utan att fastna. Den ger dig stadig kontroll och ser till att du får din drömfrisyr utan avbrott.
4.1
av 5
490
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
Fysikfarbrorn
30/09/2023
Sverige
Verifierad köpare
Produkten har låg vikt och är lätt att hantera
Man kan inte få allt. Klipparen har inte batteridrift, dock skulle det ha mindre värde för mig eftersom klipparen skulle bli tyngre.
Fördelar
Låg vikt, klipper bra för mig, som börjar bli tunnhårig.
Nackdelar
Sladd, så det ska helst finnas eluttag nära badrummet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Date of Use 2022-08-30
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Date of Use 2022-08-30
Hadi Zare
18/04/2021
Sverige
Verifierad köpare
Modern design and easy to use
This device can be used easily. I used it to cut my hair and I am very happy with it. I think it has a strong engine and little noise.
Fördelar
I think it has a strong engine and little noise.
Nackdelar
Can not cut hair with the number zero
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Date of Use 2020-03-18
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Date of Use 2020-03-18
groda
02/03/2020
Sverige
Verifierad köpare
vädigt bra
klipper bra bra klipper bra lät att använda lätt att göra rent
Fördelar
lätt att hålla väger inget nästan
Nackdelar
finns inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Date of Use 2019-02-02
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Date of Use 2019-02-02
Vid registrering på Philips.com inom 90 dagar efter köp.