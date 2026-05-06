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  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling
  • Precis och mångsidig styling

Ny

Hair Clipper7000-serien

HC7722/15

4.1

| (911) Recensioner | 82% rekommenderar den här produkten

Precis och mångsidig styling

Få mångsidiga och precisa hårklippningar med 28 längdinställningar och självslipande rakblad som förblir vassa. Nu får du enkelt väldefinierade och jämna resultat hemma.

Visa alla fördelar

Kraftfulla prestanda för en smidig klippning

Precis och mångsidig styling

  • Självslipande stålblad

  • 28 längdinställningar

  • PowerAdapt-sensor

  • Trim and Flow

Anpassa din look med 28 justerbara längder

Anpassa din look med 28 justerbara längder

Skapa din egen stil med 28 längdinställningar i exakta steg om 1 mm. Tre justerbara kammar, från 2 till 28 mm, ger dig full kontroll över frisyren, och om du tar bort kammen får du en nära trimning på 0,5 mm. Enkel och personlig hårvård.

Maximal precision och med långvariga prestanda

Maximal precision och med långvariga prestanda

Få en perfekt klippning med självslipande rakblad i stål på 41 mm som är utformade för långvariga prestanda

För en jämn och enkel trimning hemma

För en jämn och enkel trimning hemma

Få en smidig klippning från början till slut. Trim and Flow-kammen är utformad för att hålla håret i rörelse så att hårklipparen glider smidigt utan att fastna. Den ger dig stadig kontroll och ser till att du får din drömfrisyr utan avbrott.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

911

Recensioner

82%

rekommenderar den här produkten

06/05/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Helnöjd med produkten

Denna klippare funkar perfekt, kanon med jysteringar av klipplängder (3 minnes funktioner per kam) Klipper smidigt och bra. Toppen!!

Fördelar

.

Nackdelar

.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen

Date of Use 2026-04-06

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen

Date of Use 2026-04-06

11/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bra

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen

Date of Use 2024-12-11

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen

Date of Use 2024-12-11

14/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bra klippare

En bra klippare som är snabb att ladda och är vass!

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen

Date of Use 2024-10-14

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen

Date of Use 2024-10-14

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