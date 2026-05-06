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Ny
Precis och mångsidig styling
Få mångsidiga och precisa hårklippningar med 28 längdinställningar och självslipande rakblad som förblir vassa. Nu får du enkelt väldefinierade och jämna resultat hemma.
Självslipande stålblad
28 längdinställningar
PowerAdapt-sensor
Trim and Flow
Skapa din egen stil med 28 längdinställningar i exakta steg om 1 mm. Tre justerbara kammar, från 2 till 28 mm, ger dig full kontroll över frisyren, och om du tar bort kammen får du en nära trimning på 0,5 mm. Enkel och personlig hårvård.
Få en perfekt klippning med självslipande rakblad i stål på 41 mm som är utformade för långvariga prestanda
Få en smidig klippning från början till slut. Trim and Flow-kammen är utformad för att hålla håret i rörelse så att hårklipparen glider smidigt utan att fastna. Den ger dig stadig kontroll och ser till att du får din drömfrisyr utan avbrott.
4.1
av 5
911
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
Olle3
06/05/2026
Sverige
Verifierad köpare
Helnöjd med produkten
Denna klippare funkar perfekt, kanon med jysteringar av klipplängder (3 minnes funktioner per kam) Klipper smidigt och bra. Toppen!!
Fördelar
.
Nackdelar
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Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Date of Use 2026-04-06
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Date of Use 2026-04-06
JE0365
11/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Bra
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Date of Use 2024-12-11
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Date of Use 2024-12-11
Tommy N
14/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Bra klippare
En bra klippare som är snabb att ladda och är vass!
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Date of Use 2024-10-14
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Date of Use 2024-10-14
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