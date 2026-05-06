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  • Digital display med touch-funktion
  • Digital display med touch-funktion
  • Digital display med touch-funktion
  • Digital display med touch-funktion
  • Digital display med touch-funktion
  • Digital display med touch-funktion
  • Digital display med touch-funktion
  • Digital display med touch-funktion
  • Digital display med touch-funktion
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  • Digital display med touch-funktion
  • Digital display med touch-funktion
  • Digital display med touch-funktion
  • Digital display med touch-funktion
  • Digital display med touch-funktion
  • Digital display med touch-funktion
  • Digital display med touch-funktion
  • Digital display med touch-funktion

Hairclipper series 9000Den smarta hårklipparen med digital touch screen

HC9450/15

4.1
| (908) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten

2 Utmärkelser

Digital display med touch-funktion
Med HAIRCLIPPER-serien 9000 får du total kontroll och precision vid klippningen. Den smarta displayen med touch-funktion gör det superenkelt att ändra längdinställningen. Svep bara fingret över displayen för att välja din önskade längd, hårklipparen låser inställningen och minnet kommer dessutom ihåg dina favoritinställningar. Det finns 400 längdinställningar för ultimat precision, och DualCut skärbladen i titan är självslipande för en skarp och precis hårklippning.
Visa alla fördelar

med motordrivna kammar

Digital display med touch-funktion

  • Titanblad och dubbelslipad trimsax

  • 400 längdinställningar (0,5-42 mm)

  • 2 h sladdlös användning på 1 h laddning

Gränssnitt med digital svepning

Gränssnitt med digital svepning

Gränssnittet med digital svepning ger dig exakt feedback på vald längd. Använd pekskärmen och välj enkelt mellan 400 längdinställningar. Bläddra snabbt genom längderna eller gå sakta igenom varje litet steg på 0,1 mm.

Kan justeras i olika längdinställningar

Kan justeras i olika längdinställningar

Använd den digitala svepningen för att låsa den exakta längd du vill ha. Det finns fler än 400 att välja mellan i steg om 0,1 mm, eller ta bort kammen för en närmare trimning på 0,5 mm.

Klipp håret till din längd

Klipp håret till din längd

Upplev precisionsklippning med tre justerbara hårkammar. Du kan välja fler än 400 hårlängder mellan 1 och 42 mm, eller använd klipparen utan kam för att få en nära trimning på 0,5 mm.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-612383
  • Award image AWARD-3620250

Recensioner

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4.1

av 5

908

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

06/05/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Helnöjd med produkten

Denna klippare funkar perfekt, kanon med jysteringar av klipplängder (3 minnes funktioner per kam) Klipper smidigt och bra. Toppen!!

Fördelar

.

Nackdelar

.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen

Date of Use 2026-04-06

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen

Date of Use 2026-04-06

11/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bra

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen

14/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bra klippare

En bra klippare som är snabb att ladda och är vass!

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen

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  1. Jämfört med tidigare modell från Philips