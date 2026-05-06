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Titanblad och dubbelslipad trimsax
400 längdinställningar (0,5-42 mm)
2 h sladdlös användning på 1 h laddning
Gränssnittet med digital svepning ger dig exakt feedback på vald längd. Använd pekskärmen och välj enkelt mellan 400 längdinställningar. Bläddra snabbt genom längderna eller gå sakta igenom varje litet steg på 0,1 mm.
Använd den digitala svepningen för att låsa den exakta längd du vill ha. Det finns fler än 400 att välja mellan i steg om 0,1 mm, eller ta bort kammen för en närmare trimning på 0,5 mm.
Upplev precisionsklippning med tre justerbara hårkammar. Du kan välja fler än 400 hårlängder mellan 1 och 42 mm, eller använd klipparen utan kam för att få en nära trimning på 0,5 mm.
Utmärkelser
4.1
av 5
908
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
Olle3
06/05/2026
Sverige
Verifierad köpare
Helnöjd med produkten
Denna klippare funkar perfekt, kanon med jysteringar av klipplängder (3 minnes funktioner per kam) Klipper smidigt och bra. Toppen!!
Fördelar
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Nackdelar
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Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Date of Use 2026-04-06
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Date of Use 2026-04-06
JE0365
11/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Bra
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Tommy N
14/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Bra klippare
En bra klippare som är snabb att ladda och är vass!
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Jämfört med tidigare modell från Philips