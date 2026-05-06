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Ny
Maximal stylingfrihet
Få en precis och snygg klippning med 28 längdinställningar och självslipande titanrakblad. Skapa jämna fade-klippningar med fade-verktygen och få kontroll i proffsklass hemma med det här mångsidiga frisörsetet från Philips.
Självslipande titaniumblad
28 längdinställningar
PowerAdapt-sensor
Trim and Flow
Skapa din egen stil med 28 längdinställningar i exakta steg om 1 mm. Tre justerbara kammar, från 2 till 28 mm, ger dig full kontroll över frisyren, och om du tar bort kammen får du en nära trimning på 0,5 mm. Enkel och personlig hårvård.
Våra självslipande titanrakblad förblir vassa, vilket ger dig ett jämnt och pålitligt resultat. Med hårklipparen får du en smidig och enkel klippning för en väldefinierad frisyr.
Det här frisörsetet med fyra delar innehåller allt du behöver för att tryggt klippa håret hemma. Det innehåller en sax, en kam, en frisörkappa och hårklämmor.
4.1
av 5
911
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
Olle3
06/05/2026
Sverige
Verifierad köpare
Helnöjd med produkten
Denna klippare funkar perfekt, kanon med jysteringar av klipplängder (3 minnes funktioner per kam) Klipper smidigt och bra. Toppen!!
Fördelar
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Nackdelar
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Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Date of Use 2026-04-06
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Date of Use 2026-04-06
JE0365
11/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Bra
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Date of Use 2024-12-11
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Date of Use 2024-12-11
Tommy N
14/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Bra klippare
En bra klippare som är snabb att ladda och är vass!
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Date of Use 2024-10-14
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 9000 HC9450/15 Den smarta hårklipparen med digital touch screen
Date of Use 2024-10-14
Jämfört med hos en frisör.
Vid registrering på Philips.com inom 90 dagar efter köp.