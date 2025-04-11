[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Riskokaren är utmärkt och jag är mycket nöjd med den. Jag har använt den nästan konstant sedan jag fick den. Jag har provat varenda typ av ris som vi ofta använder här hemma som jasmin, basmati, brunt ris och det kokade allt perfekt. Jag försökte också använda bakningsinställningen för mina cheesecake och det var fantastiskt!. Jag älskar också att använda den för att ånga mina dumplings, ångade fisk och grönsaker. En mycket mångsidig tillagare där jag till och med kan laga risgrynsgröt och soppa, den är verkligen fantastisk. Designen är väldigt enkel men funktionell och den är tillräckligt liten för att den inte tar för mycket plats på din bänkskiva och den har ett rejält handtag som gör att du kan flytta den vart du vill. Jag älskar hur innerlock och ångventiler är avtagbara också för enkel rengöring. Riset kokade alltid perfekt varje gång och ärligt talat har det gjort mitt liv så mycket enklare utan att behöva hålla ett öga på riset medan jag lagar mat. Ingen röra när du kokar riset eftersom det inte finns något ångvatten som stänker över bänkskivorna, till skillnad från min gamla riskokare 😁. Denna tillagare är väldigt liten i storlek och jag måste säga att den bara är bra för en liten familj på 3, eller för en student som bor i ett studenthem eller för en enda person som bor ensam. Jag skulle föreslå att du skaffar den större storleken om du har en stor familj att föda. Om du letar efter en riskokare av hög kvalitet med smarta funktioner och användarvänlighet är denna ett självklart val. Rekommenderar definitivt 👌.