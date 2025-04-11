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HD3093/80
Kompakt och mångsidig för perfekt ris med mera
Koka perfekt, fluffigt ris på ett enkelt sätt med åtta snabbprogram för olika sorters ris med mera. Philips 3000 Series miniriskokare har precis rätt storlek för mindre familjer och kan förvaras i alla köksskåp.
Kompakt (0,85 l okokt ris)
600W
Svart + silver
8 snabbprogram
Med plats för upp till 0,85 liter torrt ris är den perfekt för mindre familjer och kan enkelt förvaras i ett skåp.
Koka vitt ris, brunt ris eller sushiris med en enkel knapptryckning. Dessutom kan du koka gröt, soppa med mera.
Innergrytan med fyra lager värmer jämnt och har en nonstick-beläggning för lång hållbarhet.
4.4
av 5
34
Recensioner
MichelleB
11/04/2025
Sverige
Riset kokade alltid perfekt varje gång!.
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Riskokaren är utmärkt och jag är mycket nöjd med den. Jag har använt den nästan konstant sedan jag fick den. Jag har provat varenda typ av ris som vi ofta använder här hemma som jasmin, basmati, brunt ris och det kokade allt perfekt. Jag försökte också använda bakningsinställningen för mina cheesecake och det var fantastiskt!. Jag älskar också att använda den för att ånga mina dumplings, ångade fisk och grönsaker. En mycket mångsidig tillagare där jag till och med kan laga risgrynsgröt och soppa, den är verkligen fantastisk. Designen är väldigt enkel men funktionell och den är tillräckligt liten för att den inte tar för mycket plats på din bänkskiva och den har ett rejält handtag som gör att du kan flytta den vart du vill. Jag älskar hur innerlock och ångventiler är avtagbara också för enkel rengöring. Riset kokade alltid perfekt varje gång och ärligt talat har det gjort mitt liv så mycket enklare utan att behöva hålla ett öga på riset medan jag lagar mat. Ingen röra när du kokar riset eftersom det inte finns något ångvatten som stänker över bänkskivorna, till skillnad från min gamla riskokare 😁. Denna tillagare är väldigt liten i storlek och jag måste säga att den bara är bra för en liten familj på 3, eller för en student som bor i ett studenthem eller för en enda person som bor ensam. Jag skulle föreslå att du skaffar den större storleken om du har en stor familj att föda. Om du letar efter en riskokare av hög kvalitet med smarta funktioner och användarvänlighet är denna ett självklart val. Rekommenderar definitivt 👌.
Den här recensionen skrevs för 3000 Series
Den här recensionen skrevs för 3000 Series
sppookie_3963
07/04/2025
Sverige
Philips 3000 Series HD3093/80 är ett utmärkt val f
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] En kompakt och mångsidig riskokare som passar utmärkt för små hushåll. En kapacitet på 0,85 liter är den idealisk för att tillaga ris för två till tre personer. Denna modell erbjuder åtta förinställda tillagningsprogram, vilket gör det möjligt att laga en variation av rätter utöver ris, allt från soppor till kakor. En snabbkokningsfunktion på 30 minuter är särskilt användbar för snabba måltider. Och gav ett absolut perfekt ris! Riskokaren har en 4-lagers non-stick-belagd innergryta som säkerställer jämn tillagning och enkel rengöring. Dess kompakta storlek gör den lätt att förvara, även i mindre kök. Även om det hade varit smidigt att kunna rengöra innergrytan i diskmaskinen. Var den väldigt lätt att rengöra. Det framgår tyvärr inte i manualen om man ska rengöra alla delar efter varje användning eller inte. Som ex ångventilen.
Den här recensionen skrevs för 3000 Series
Den här recensionen skrevs för 3000 Series
evelinaa10_4112
07/04/2025
Sverige
Liten, snygg, smidig och användarvänlig produkt!
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Jag fick prova denna produkt gratis I utbyte mot min ärliga åsikt via influenster. Jag är positivt överraskad av riskokaren, den är liten och smidig, tar inte alls mycket plats. Maskinen är snyggt utformad och kan mycket väl stå framme när den inte används. Jag har provat att både koka ris, som var supersmidigt, medföljande mått funkade perfekt och sedan var det bara att trycka på knappen, när riskokaren pep var riset perfekt! Provade också att baka en kaka, fick justera receptet en aning men när det var gjort blev sockerkakan toppen! Överlag jättenöjd med produkten och rekommenderar den varmt till varenda en!
Den här recensionen skrevs för 3000 Series
Den här recensionen skrevs för 3000 Series
Tillagningstiden är cirka 30 minuter baserat på tester med 2,5 dl kortkornigt ris. Den faktiska tillagningstiden kan variera beroende på faktorer som ristyp, mängden ris och tillagningsförhållanden.