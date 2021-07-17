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Utgått
Behållare
10 bägare
mat grafisk utformning
Använd varmhållningsfunktionen till att hålla riset varmt längre. När tillagningen är klar sätts riskokaren automatiskt i varmhållningsläget.
Koka ris och håll det varmt på ett bekvämt sätt
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Cader
17/07/2021
Sverige
Använder den nåstan 10år
Gillar alt på den bra produkt och bra pris Jätte bra Bra produkt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HD4702/80 Riskokare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HD4702/80 Riskokare