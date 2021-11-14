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Utgått

Pure Essentials CollectionÅngkokare

HD9140/90

4.1

| (124) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten

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Med den här högkvalitativa Philips-ångkokaren med unik Flavour Booster kan du förbättra smaken på ångkokt mat med utsökta örter och kryddor. Förinställningar, en varmhållningsfunktion och en receptbroschyr med experttips hjälper dig att tillaga smakfulla måltider varje gång.

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Ångkokare med Flavour Booster

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  • 9 l, 900 W

  • Optimala förinställningar

Flavour Booster förhöjer smaken med utsökta örter och kryddor

Flavour Booster förhöjer smaken med utsökta örter och kryddor

Den unika Flavour Booster på Philips-ångkokaren förhöjer smaken med utsökta örter och kryddor, och ger ångkokt mat ännu mer smak. Häll bara dina favoritörter och -kryddor i Flavour Booster och låt ångan göra resten. Värmen från ångan frigör utsökta aromer från örterna och kryddorna, som fyller maten med sina aptitretande smaker.

Delar som kan diskas i diskmaskin

Delar som kan diskas i diskmaskin

Delar som kan diskas i diskmaskin gör rengöringen enkel.

Externt vattenintag

Externt vattenintag

Externt vattenintag för att fylla på behållaren under användning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

124

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

14/11/2021

Sverige

Sverige

Super enkel

Jag köpte den här för minst 7 år sedan och vi använder den fortfarande. Favoriten är upptinade laxbitar på första våning och förkokta rödbetor på andra. Fyll på med vatten, sätt i kontakten tryck på fisken. Saftig varm lax och rödbetor på 15 min. Fixa till en feta kräm aty ha på sidan. Såååå enkelt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Pure Essentials Collection HD9140/90 Ångkokare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Pure Essentials Collection HD9140/90 Ångkokare

07/01/2010

Danmark

Danmark

Rigtig god dampkoger

Jeg har nu benyttet HD9140/90 i omkring en måned, og jeg er rigtig godt tilfreds. Den koger rigtig fint, og maden smager fantastisk. Jeg kan fint lave et måltid til to voksne med grøntsager og kylling ved hjælp af dampkogeren alene. Skulle jeg lave aftensmad til flere, ville jeg dog nok være nødt til at lave noget af maden på komfuret, da der simpelthen ikke kan være så meget mad i dampkogeren. Man skal være opmærksom på, at dampkogeren hurtigt kalker til, så man skal ret hurtigt sætte sig ind i afkalkningsproceduren.

Den här recensionen skrevs för Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer

Den här recensionen skrevs för Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer

21/05/2025

Italia

Italia

Verifierad köpare

Rivelazione

Una rivelazione, la uso molto spesso, le verdure hanno un sapore diverso, il riso il pesce, senza dimenticare che non bisogna pensare a nulla mentre la vaporiera è in funzione, una di quelle cose che se si rompe si ricompra subito. Philips rimane una garanzia .

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Pure Essentials Collection HD9140/90 Vaporiera

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Pure Essentials Collection HD9140/90 Vaporiera

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