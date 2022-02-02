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Utgått

Pure Essentials CollectionÅngkokare

HD9140/91

5
| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
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Med Philips ångkokare med Flavour Booster kan du laga underbar ört- och kryddoftande mat. Laga dina favoriter – soppor, grytor, gröt, ris m.m. – i den extra stora ångskålen. Tryck på knappen för förinställd tid och sätt igång!
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Ångkokare med Flavour Booster

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  • 10 l, 900 W

  • Digital timer, förinställningstider

  • Smakförstärkare, varmhållning

  • Plast/metall, svart

Flavour Booster förhöjer smaken med utsökta örter och kryddor

Flavour Booster förhöjer smaken med utsökta örter och kryddor

Den unika Flavour Booster på Philips-ångkokaren förhöjer smaken med utsökta örter och kryddor, och ger ångkokt mat ännu mer smak. Häll bara dina favoritörter och -kryddor i Flavour Booster och låt ångan göra resten. Värmen från ångan frigör utsökta aromer från örterna och kryddorna, som fyller maten med sina aptitretande smaker.

Optimala förinställningar för fisk, grönsaker, ris med mera

Optimala förinställningar för fisk, grönsaker, ris med mera

Ångkokning är en känslig konst. Därför har Philips ångkokare en stor mängd förinställningar som gör att ångan automatiskt stängs av när den perfekta ångningstiden har uppnåtts. På så sätt kan du tillaga många olika typer av mat, bl.a. ris, ägg, grönsaker, kyckling och fisk, och uppnå perfekta resultat som bevarar alla smaker och vitaminer.

XL-ångskål för soppa, grytor, ris m.m.

XL-ångskål för soppa, grytor, ris m.m.

Med XL-ångskålen kan du laga mer varierad och god mat till hela familjen. XL-ångskål för soppa, grytor, ris m.m.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

02/02/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifierad köpare

Εξαιρετικό !!

Πολύ καλό . Τέλειο μαγείρεμα στον ατμό . Ήθελα να το κάνω δώρο αλλά δυστυχώς λένε ότι καταργείται το μοντέλο . Δεν υπάρχει πια στην αγορα . Κρίμα .

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

30/03/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifierad köpare

Ατμομάγειρας 2021!!!

Χρησιμοποιώ τον ατμομάγειρα τους τελευταίους τρεις και παραπάνω μήνες κυριολεκτικά καθημερινά και κάποιες φορές μεσημέρι, βράδυ. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από την αγορά μου. Έχω μαγειρέψει άψογα και απροσδόκητα νόστιμα κοτόπουλο, ψάρια, λαχανικά, ρύζι ακόμα κ φακές. Θεωρώ πλέον ότι είναι ότι πιο χρήσιμο έχω στην κουζίνα μου κυρίως γιατί έχει μειωθεί σημαντικά ο χρόνος ενασχόλησης μου με το μαγείρεμα υπερτερώντας παράλληλα σε γεύση κ υγιεινή. Ο ψηφιακός του χρονοδιακόπτης τον κάνει εύχρηστο ακόμα κ για τον γιο μου. Η λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων είναι εξαιρετική, οι χρόνοι του σωστοί, το καθάρισμα σχετικά εύκολο και γενικά είναι ένα μηχάνημα που ικανοποίησε όλες τις προσδοκίες μου τηρώντας όσα υπόσχεται. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.

Fördelar

Νόστιμα φαγητά, ταχυτητα μαγειρέματος, πολλαπλά επίπεδα, αθόρυβη λειτουργία, εύκολο καθάρισμα, σύγχρονη εμφάνιση

Nackdelar

Κανένα

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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