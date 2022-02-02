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30 dagars ångerrätt
Utgått
10 l, 900 W
Digital timer, förinställningstider
Smakförstärkare, varmhållning
Plast/metall, svart
Den unika Flavour Booster på Philips-ångkokaren förhöjer smaken med utsökta örter och kryddor, och ger ångkokt mat ännu mer smak. Häll bara dina favoritörter och -kryddor i Flavour Booster och låt ångan göra resten. Värmen från ångan frigör utsökta aromer från örterna och kryddorna, som fyller maten med sina aptitretande smaker.
Ångkokning är en känslig konst. Därför har Philips ångkokare en stor mängd förinställningar som gör att ångan automatiskt stängs av när den perfekta ångningstiden har uppnåtts. På så sätt kan du tillaga många olika typer av mat, bl.a. ris, ägg, grönsaker, kyckling och fisk, och uppnå perfekta resultat som bevarar alla smaker och vitaminer.
Med XL-ångskålen kan du laga mer varierad och god mat till hela familjen. XL-ångskål för soppa, grytor, ris m.m.
5.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Κατερινα
02/02/2022
Ελλάδα
Verifierad köpare
Εξαιρετικό !!
Πολύ καλό . Τέλειο μαγείρεμα στον ατμό . Ήθελα να το κάνω δώρο αλλά δυστυχώς λένε ότι καταργείται το μοντέλο . Δεν υπάρχει πια στην αγορα . Κρίμα .
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Μαρία Λ.
30/03/2021
Ελλάδα
Verifierad köpare
Ατμομάγειρας 2021!!!
Χρησιμοποιώ τον ατμομάγειρα τους τελευταίους τρεις και παραπάνω μήνες κυριολεκτικά καθημερινά και κάποιες φορές μεσημέρι, βράδυ. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από την αγορά μου. Έχω μαγειρέψει άψογα και απροσδόκητα νόστιμα κοτόπουλο, ψάρια, λαχανικά, ρύζι ακόμα κ φακές. Θεωρώ πλέον ότι είναι ότι πιο χρήσιμο έχω στην κουζίνα μου κυρίως γιατί έχει μειωθεί σημαντικά ο χρόνος ενασχόλησης μου με το μαγείρεμα υπερτερώντας παράλληλα σε γεύση κ υγιεινή. Ο ψηφιακός του χρονοδιακόπτης τον κάνει εύχρηστο ακόμα κ για τον γιο μου. Η λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων είναι εξαιρετική, οι χρόνοι του σωστοί, το καθάρισμα σχετικά εύκολο και γενικά είναι ένα μηχάνημα που ικανοποίησε όλες τις προσδοκίες μου τηρώντας όσα υπόσχεται. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.
Fördelar
Νόστιμα φαγητά, ταχυτητα μαγειρέματος, πολλαπλά επίπεδα, αθόρυβη λειτουργία, εύκολο καθάρισμα, σύγχρονη εμφάνιση
Nackdelar
Κανένα
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer