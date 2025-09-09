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Utgått
Det finns ett bättre sätt att vakna
Under den långa vinterperioden i Norden är det mörkt när vi vaknar och mörkt när vi kommer hem. Det kan kännas onaturligt att vakna i mörkret till ett ringande alarm. Det är inte så konstigt att vi blir stressade och på dåligt humör. Med Philips WakeUp Lights vaknar du successivt av ett långsamt stigande ljus, från mjukt gryningsröd och varm orange till klargul, precis som en vanlig soluppgång! Du vaknar av dig själv, mer utvilad och mindre stressad. Belönad med red dot Design Awards (2013) och iF Product Design Award (2013).
Vakna mer behagligt (3 väckningsljud)
5 naturliga ljud
FM-radio och läslampa
Snooze med tryckfunktion
Ljuset ökar gradvis under en 30-minutersperiod, precis som vid en riktig soluppgång. Färgen ändras från mjukt gryningsröd och orange till klargul. Processen med allt starkare ljus får kroppen att vakna naturligt, och när ljuset har fyllt hela rummet, kompletterat av naturliga ljud som fulländar uppvakningsprocessen, kommer du att vara redo för dagen som kommer.
Vid väckningstiden du har ställt in spelas ett naturligt väckningsljud upp, så att väckningen slutförs och du blir klarvaken. Volymen på det valda ljudet ökar gradvis till den nivå du har valt inom 1,5 minut. Du kan välja mellan fem olika ljud: Forest Birds, Buddha, Yoga, Ocean Waves och Nepal Bowls.
Lyssna på ditt favoritradioprogram när du vaknar.
Utmärkelser
4.1
av 5
802
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
DS_DS
09/09/2025
Sverige
Fungerar perfekt
Hittade ett fint exemplar på loppis för 80 kr som fungerar perfekt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Datum för användning 2025-08-09
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Datum för användning 2025-08-09
Nilaa
24/11/2020
Sverige
Gör vad den lovar!
Det finns inget jag ogillar. Jag har länge varit sugen på att testa en wake up light så jag testade denna, Philips senaste. Enkel att installera, som en gammaldas väckarklocka. Bra ljus och bra signaler att ha som alarm om man inte vlll vakna till radio. Ljuset är enormt starkt för att vara en sån liten pryl så det är verkligen positivt. Man kan även använda den som en lampa under dagen där det finns 20 olika styrkor på öjuset. Rekommenderas starkt!
Fördelar
Bra och starkt ljus, trots den lilla storleket, funkar även som vanlig lampa
Nackdelar
Med smart i namnet tror folk kanske att man ställer in allt via en app. Detta är en analog (lite digital) väckarklocka
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Datum för användning 2019-10-24
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Datum för användning 2019-10-24
Tess84
15/11/2020
Sverige
Supernöjd!
Den här lampan är otrolig! Älskar den! Det bästa är att det går att ställa in ljuset precis så strakt som man önskar!
Fördelar
Ställbart ljus
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Datum för användning 2019-10-15
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Datum för användning 2019-10-15