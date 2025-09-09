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Utgått

Wake-up Light - din egen soluppgång

HF3520/01

4.1

| (802) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Det finns ett bättre sätt att vakna

Under den långa vinterperioden i Norden är det mörkt när vi vaknar och mörkt när vi kommer hem. Det kan kännas onaturligt att vakna i mörkret till ett ringande alarm. Det är inte så konstigt att vi blir stressade och på dåligt humör. Med Philips WakeUp Lights vaknar du successivt av ett långsamt stigande ljus, från mjukt gryningsröd och varm orange till klargul, precis som en vanlig soluppgång! Du vaknar av dig själv, mer utvilad och mindre stressad. Belönad med red dot Design Awards (2013) och iF Product Design Award (2013).

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Philips Wake-up Light - din egen soluppgång

Det finns ett bättre sätt att vakna

  • Vakna mer behagligt (3 väckningsljud)

  • 5 naturliga ljud

  • FM-radio och läslampa

  • Snooze med tryckfunktion

Soluppgångssimulering i färg väcker dig naturligt

Soluppgångssimulering i färg väcker dig naturligt

Ljuset ökar gradvis under en 30-minutersperiod, precis som vid en riktig soluppgång. Färgen ändras från mjukt gryningsröd och orange till klargul. Processen med allt starkare ljus får kroppen att vakna naturligt, och när ljuset har fyllt hela rummet, kompletterat av naturliga ljud som fulländar uppvakningsprocessen, kommer du att vara redo för dagen som kommer.

Välj mellan fem olika naturliga väckningsljud

Välj mellan fem olika naturliga väckningsljud

Vid väckningstiden du har ställt in spelas ett naturligt väckningsljud upp, så att väckningen slutförs och du blir klarvaken. Volymen på det valda ljudet ökar gradvis till den nivå du har valt inom 1,5 minut. Du kan välja mellan fem olika ljud: Forest Birds, Buddha, Yoga, Ocean Waves och Nepal Bowls.

Med FM-radion kan du vakna till ditt favoritprogram

Med FM-radion kan du vakna till ditt favoritprogram

Lyssna på ditt favoritradioprogram när du vaknar.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Bild på AWARD-612375

Recensioner

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4.1

av 5

802

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

09/09/2025

Sverige

Sverige

Fungerar perfekt

Hittade ett fint exemplar på loppis för 80 kr som fungerar perfekt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Datum för användning 2025-08-09

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Datum för användning 2025-08-09

24/11/2020

Sverige

Sverige

Gör vad den lovar!

Det finns inget jag ogillar. Jag har länge varit sugen på att testa en wake up light så jag testade denna, Philips senaste. Enkel att installera, som en gammaldas väckarklocka. Bra ljus och bra signaler att ha som alarm om man inte vlll vakna till radio. Ljuset är enormt starkt för att vara en sån liten pryl så det är verkligen positivt. Man kan även använda den som en lampa under dagen där det finns 20 olika styrkor på öjuset. Rekommenderas starkt!

Fördelar

Bra och starkt ljus, trots den lilla storleket, funkar även som vanlig lampa

Nackdelar

Med smart i namnet tror folk kanske att man ställer in allt via en app. Detta är en analog (lite digital) väckarklocka

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Datum för användning 2019-10-24

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Datum för användning 2019-10-24

15/11/2020

Sverige

Sverige

Supernöjd!

Den här lampan är otrolig! Älskar den! Det bästa är att det går att ställa in ljuset precis så strakt som man önskar!

Fördelar

Ställbart ljus

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Datum för användning 2019-10-15

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light

Datum för användning 2019-10-15

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