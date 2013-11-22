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  • Lindrar muskelsmärtor
  • Lindrar muskelsmärtor
  • Lindrar muskelsmärtor
  • Lindrar muskelsmärtor
  • Lindrar muskelsmärtor
  • Lindrar muskelsmärtor
  • Lindrar muskelsmärtor
  • Lindrar muskelsmärtor
  • Lindrar muskelsmärtor
  • Lindrar muskelsmärtor
  • Lindrar muskelsmärtor
  • Lindrar muskelsmärtor
  • Lindrar muskelsmärtor
  • Lindrar muskelsmärtor
  • Lindrar muskelsmärtor
  • Lindrar muskelsmärtor
  • Lindrar muskelsmärtor
  • Lindrar muskelsmärtor

Utgått

Infraröd InfraPhil-lampa

HP3616

3.6
| (14) Recensioner
Lindrar muskelsmärtor
Djup, fokuserad värme från infraröd lampa
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Djup, fokuserad infraröd värme

Lindrar muskelsmärtor

  • 150 W

Infraröd värme som går på djupet

Infraröd värme som går på djupet

Infrarött ljus ger beprövat effektiv smärtlindring vid muskelsmärtor och stela leder. Den behagliga värmen som skapas av infrarött ljus tränger djupt in i huden, stimulerar blodcirkulationen och värmer upp musklerna. Behandlingen lösgör automatiskt musklerna och får muskelspänningar att släppa. Eftersom värmen gör vävnaden smidigare minskas även problem med stela leder.

Justerbar vinkel

Justerbar vinkel

Apparaten kan enkelt placeras upp till 40 grader bakåt.

På/av-knapp

På/av-knapp

Enkel på/av-knapp på baksidan av den infraröda lampan. Du behöver därför inte dra ur sladden efter varje behandling.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.6

av 5

14

Recensioner

2

22/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

I love it

I have my Philips infrared lamp for a while now, using is when catch cold or have sinusitis... I really help to go back to form and safe me a lot of money in earnings making my ill leave 50% shorter every time I been unlucky to catch cold.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP3616 InfraPhil infrared lamp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP3616 InfraPhil infrared lamp

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great for relief of muscle aches and pains

If you are suffering from aching muscles or muscle pain from over exercise, cramps, muscle pulls, or whatever, the relief provided by this product is amazing!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP3616 InfraPhil infrared lamp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP3616 InfraPhil infrared lamp

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great for relief of muscle aches and pains

If you are suffering from aching muscles or muscle pain from over exercise, cramps, muscle pulls, or whatever, the relief provided by this product is amazing!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP3616 InfraPhil infrared lamp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP3616 InfraPhil infrared lamp

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