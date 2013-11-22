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Utgått
HP3616
150 W
Infrarött ljus ger beprövat effektiv smärtlindring vid muskelsmärtor och stela leder. Den behagliga värmen som skapas av infrarött ljus tränger djupt in i huden, stimulerar blodcirkulationen och värmer upp musklerna. Behandlingen lösgör automatiskt musklerna och får muskelspänningar att släppa. Eftersom värmen gör vävnaden smidigare minskas även problem med stela leder.
Apparaten kan enkelt placeras upp till 40 grader bakåt.
Enkel på/av-knapp på baksidan av den infraröda lampan. Du behöver därför inte dra ur sladden efter varje behandling.
3.6
av 5
14
Recensioner
MagdaP
22/11/2013
United Kingdom
I love it
I have my Philips infrared lamp for a while now, using is when catch cold or have sinusitis... I really help to go back to form and safe me a lot of money in earnings making my ill leave 50% shorter every time I been unlucky to catch cold.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP3616 InfraPhil infrared lamp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP3616 InfraPhil infrared lamp
Reval
24/07/2012
United Kingdom
Great for relief of muscle aches and pains
If you are suffering from aching muscles or muscle pain from over exercise, cramps, muscle pulls, or whatever, the relief provided by this product is amazing!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP3616 InfraPhil infrared lamp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP3616 InfraPhil infrared lamp
Feather1
24/07/2012
United Kingdom
Great for relief of muscle aches and pains
If you are suffering from aching muscles or muscle pain from over exercise, cramps, muscle pulls, or whatever, the relief provided by this product is amazing!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP3616 InfraPhil infrared lamp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP3616 InfraPhil infrared lamp