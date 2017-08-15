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Utgått
HP3621
200 W
Fokuserat behandlingsområde
Infrarött ljus ger beprövat effektiv smärtlindring vid muskelsmärtor och stela leder. Den behagliga värmen som skapas av infrarött ljus tränger djupt in i huden, stimulerar blodcirkulationen och värmer upp musklerna. Behandlingen lösgör automatiskt musklerna och får muskelspänningar att släppa. Eftersom värmen gör vävnaden smidigare minskas även problem med stela leder.
3.7
av 5
29
Recensioner
Ozzie47
15/08/2017
United Kingdom
Verifierad köpare
Easy to use
Great. First time user of infra red treatment after 3 15 minute sessions pain free. Better than pain killers and lotions. Would recommend this product.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP3621 InfraCare infrared lamp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP3621 InfraCare infrared lamp
Danny12321
24/09/2025
Nederland
Geld dik waard
Werkt gewoon goed. Al jaren gebruikt na een ongeluk waarbij ik de onderste rugwervels brak.
Fördelar
Compact, functioneel, makkelijk in gebruik.
Nackdelar
Vrij kort snoer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP3621 InfraCare-infraroodlamp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP3621 InfraCare-infraroodlamp
Versteden
20/04/2024
Nederland
Duurzame, goedwerkende lamp
Deze lamp gaat al meer dan 12 jaar mee! Overgenomen van ouders en nu ervaar ik zelf de positieve werking.
Fördelar
Stevige kast, verstelbaar, goed schoon te houden en goed te richten
Nackdelar
Geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP3621 InfraCare-infraroodlamp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP3621 InfraCare-infraroodlamp