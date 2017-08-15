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  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring

Utgått

Infraröd InfraCare-lampa

HP3621

3.7
| (29) Recensioner
Effektiv smärtlindring
Djupgående värme från infraröd lampa
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Infraröd värme som går på djupet

Effektiv smärtlindring

  • 200 W

  • Fokuserat behandlingsområde

Infraröd värme som går på djupet

Infraröd värme som går på djupet

Infrarött ljus ger beprövat effektiv smärtlindring vid muskelsmärtor och stela leder. Den behagliga värmen som skapas av infrarött ljus tränger djupt in i huden, stimulerar blodcirkulationen och värmer upp musklerna. Behandlingen lösgör automatiskt musklerna och får muskelspänningar att släppa. Eftersom värmen gör vävnaden smidigare minskas även problem med stela leder.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

29

Recensioner

15/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Easy to use

Great. First time user of infra red treatment after 3 15 minute sessions pain free. Better than pain killers and lotions. Would recommend this product.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP3621 InfraCare infrared lamp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP3621 InfraCare infrared lamp

24/09/2025

Nederland

Nederland

Geld dik waard

Werkt gewoon goed. Al jaren gebruikt na een ongeluk waarbij ik de onderste rugwervels brak.

Fördelar

Compact, functioneel, makkelijk in gebruik.

Nackdelar

Vrij kort snoer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP3621 InfraCare-infraroodlamp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP3621 InfraCare-infraroodlamp

20/04/2024

Nederland

Nederland

Duurzame, goedwerkende lamp

Deze lamp gaat al meer dan 12 jaar mee! Overgenomen van ouders en nu ervaar ik zelf de positieve werking.

Fördelar

Stevige kast, verstelbaar, goed schoon te houden en goed te richten

Nackdelar

Geen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP3621 InfraCare-infraroodlamp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP3621 InfraCare-infraroodlamp

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