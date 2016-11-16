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  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring

Utgått

Infraröd InfraCare-lampa

HP3631

2.3
| (4) Recensioner
Effektiv smärtlindring
Philips InfraCare ger effektiv smärtlindring för muskler och leder. Den infraröda lampan på 300 W är mycket behaglig och dess infraröda värme tränger djupt in i huden, stimulerar blodcirkulationen och ger effektiv lindring i "zonområden" på 40 x 30 cm.
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Infraröd värme som går på djupet

Effektiv smärtlindring

  • 300 W

  • Zonbehandlingsområde

  • Digital timer

Infraröd värme som går på djupet

Infraröd värme som går på djupet

Infrarött ljus ger beprövat effektiv smärtlindring vid muskelsmärtor och stela leder. Den behagliga värmen som skapas av infrarött ljus tränger djupt in i huden, stimulerar blodcirkulationen och värmer upp musklerna. Behandlingen lösgör automatiskt musklerna och får muskelspänningar att släppa. Eftersom värmen gör vävnaden smidigare minskas även problem med stela leder.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.3

av 5

4

Recensioner

5
3

16/11/2016

France

France

Verifierad köpare

Simple et facile à manier !

Ce produit est nettement supérieur aux anciens modèles avec ampoule à infrarouge. Excellent produit à recommander.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

25/03/2019

Deutschland

Deutschland

Mängelbehaftet

Die UV-Folie hat sich nach einigen Jahren NICHT_Nutzung aufgelöst und auch der Timer funktioniert nicht mehr ! Von PHILIPS war ich in der Vergangenheit besseres gewohnt !!

Den här recensionen skrevs för HP3631 InfraCare Infrarotlampe

Den här recensionen skrevs för HP3631 InfraCare Infrarotlampe

14/09/2018

France

France

J’ai changé la pile du minuteur et depuis la minuterie s’arrete Après 3 minutes de fonctionnement

Ce n’est pas très glorieux pour Philips je ne recommande pas cet article

Den här recensionen skrevs för HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

Den här recensionen skrevs för HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

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