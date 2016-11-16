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Utgått
HP3631
300 W
Zonbehandlingsområde
Digital timer
Infrarött ljus ger beprövat effektiv smärtlindring vid muskelsmärtor och stela leder. Den behagliga värmen som skapas av infrarött ljus tränger djupt in i huden, stimulerar blodcirkulationen och värmer upp musklerna. Behandlingen lösgör automatiskt musklerna och får muskelspänningar att släppa. Eftersom värmen gör vävnaden smidigare minskas även problem med stela leder.
2.3
av 5
4
Recensioner
PANDAS37
16/11/2016
France
Verifierad köpare
Simple et facile à manier !
Ce produit est nettement supérieur aux anciens modèles avec ampoule à infrarouge. Excellent produit à recommander.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP3631 Lampe infrarouge InfraCare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP3631 Lampe infrarouge InfraCare
Kitsch
25/03/2019
Deutschland
Mängelbehaftet
Die UV-Folie hat sich nach einigen Jahren NICHT_Nutzung aufgelöst und auch der Timer funktioniert nicht mehr ! Von PHILIPS war ich in der Vergangenheit besseres gewohnt !!
Den här recensionen skrevs för HP3631 InfraCare Infrarotlampe
Den här recensionen skrevs för HP3631 InfraCare Infrarotlampe
Bonamenu1948
14/09/2018
France
J’ai changé la pile du minuteur et depuis la minuterie s’arrete Après 3 minutes de fonctionnement
Ce n’est pas très glorieux pour Philips je ne recommande pas cet article
Den här recensionen skrevs för HP3631 Lampe infrarouge InfraCare
Den här recensionen skrevs för HP3631 Lampe infrarouge InfraCare