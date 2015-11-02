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Utgått
HP3641
650 W
Halvkroppsbehandling
63,5 cm hög
Philips InfraCare HP 3643 har optimerats för att effektivt lindra smärta i områden på 60 x 40 cm, t.ex. hela ryggen, båda axlarna + nacken eller ett lår. InfraCare har en innovativ infraröd halogenlampteknik. Den särskilda optiken, filtret och den kraftfulla halogenlampan på 650 W har optimerats för halvkroppsbehandling (60 x 40 cm), och ger mycket behagligare värme eftersom den infraröda värmen är jämnare fördelad över behandlingsområdet.
Det är enkelt att använda InfraCare HP 3643 för halvkroppsbehandling och i olika situationer (t.ex. när du ligger på en säng eller soffa) eftersom den är så flexibel. Förutom höjdjusteringen kan även lamphöljet enkelt ställas in så att rätt kroppsdel behandlas. Flytta lamphöljet till ett horisontellt eller vertikalt läge (vänster/höger 90 grader) och luta det uppåt eller nedåt (45 grader).
Infrarött ljus ger beprövat effektiv smärtlindring vid muskelsmärtor och stela leder. Den behagliga värmen som skapas av infrarött ljus tränger djupt in i huden, stimulerar blodcirkulationen och värmer upp musklerna. Behandlingen lösgör automatiskt musklerna och får muskelspänningar att släppa. Eftersom värmen gör vävnaden smidigare minskas även problem med stela leder.
4.1
av 5
7
Recensioner
Fornøyd123
02/11/2015
Norge
Gjør underverker for vond muskulatur!
Varmer godt opp musklene og gjør at man får slappet godt av, muskelsmertene slipper taket og man kjenner økt sirkulasjon.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP3641 InfraCare infrarød lampe
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP3641 InfraCare infrarød lampe
alipali
02/08/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
this product was so versatile. read the review
when we used this infrared heater for different family problems, it has been great, but now not good at all because Phillips makes a product to last only so long because now they do not supply 650 kW lamps for this product and force you to scrap it. in the hope that you will buy a newer model..
Fördelar
variable control
Nackdelar
Cannot replace the infrared halogen lamp.
Den här recensionen skrevs för HP3641 InfraCare infrared lamp
Den här recensionen skrevs för HP3641 InfraCare infrared lamp
Hobbyhandwerker77
29/09/2017
Deutschland
Bin Zufrieden
Starke Leistung,bereue nicht den Kauf,würde ich wieder kaufen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP3641 InfraCare Infrarotlampe
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP3641 InfraCare Infrarotlampe