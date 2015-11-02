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  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring

Utgått

Infraröd InfraCare-lampa

HP3641

4.1
| (7) Recensioner
Effektiv smärtlindring
Philips InfraCare ger effektiv smärtlindring för muskler och leder. Den infraröda värmen på 650 W är mycket behaglig och tränger djupt in i huden och stimulerar blodcirkulationen, vilket ger effektiv lindring för områden på 60 x 40 cm.
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Infraröd värme som går på djupet

Effektiv smärtlindring

  • 650 W

  • Halvkroppsbehandling

  • 63,5 cm hög

650 W infraröd halogenlampa

650 W infraröd halogenlampa

Philips InfraCare HP 3643 har optimerats för att effektivt lindra smärta i områden på 60 x 40 cm, t.ex. hela ryggen, båda axlarna + nacken eller ett lår. InfraCare har en innovativ infraröd halogenlampteknik. Den särskilda optiken, filtret och den kraftfulla halogenlampan på 650 W har optimerats för halvkroppsbehandling (60 x 40 cm), och ger mycket behagligare värme eftersom den infraröda värmen är jämnare fördelad över behandlingsområdet.

Justerbar vinkel med rotation

Justerbar vinkel med rotation

Det är enkelt att använda InfraCare HP 3643 för halvkroppsbehandling och i olika situationer (t.ex. när du ligger på en säng eller soffa) eftersom den är så flexibel. Förutom höjdjusteringen kan även lamphöljet enkelt ställas in så att rätt kroppsdel behandlas. Flytta lamphöljet till ett horisontellt eller vertikalt läge (vänster/höger 90 grader) och luta det uppåt eller nedåt (45 grader).

Infraröd värme som går på djupet

Infraröd värme som går på djupet

Infrarött ljus ger beprövat effektiv smärtlindring vid muskelsmärtor och stela leder. Den behagliga värmen som skapas av infrarött ljus tränger djupt in i huden, stimulerar blodcirkulationen och värmer upp musklerna. Behandlingen lösgör automatiskt musklerna och får muskelspänningar att släppa. Eftersom värmen gör vävnaden smidigare minskas även problem med stela leder.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

7

Recensioner

4
3
1

02/11/2015

Norge

Norge

Gjør underverker for vond muskulatur!

Varmer godt opp musklene og gjør at man får slappet godt av, muskelsmertene slipper taket og man kjenner økt sirkulasjon.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP3641 InfraCare infrarød lampe

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP3641 InfraCare infrarød lampe

02/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

this product was so versatile. read the review

when we used this infrared heater for different family problems, it has been great, but now not good at all because Phillips makes a product to last only so long because now they do not supply 650 kW lamps for this product and force you to scrap it. in the hope that you will buy a newer model..

Fördelar

variable control

Nackdelar

Cannot replace the infrared halogen lamp.

Den här recensionen skrevs för HP3641 InfraCare infrared lamp

Den här recensionen skrevs för HP3641 InfraCare infrared lamp

29/09/2017

Deutschland

Deutschland

Bin Zufrieden

Starke Leistung,bereue nicht den Kauf,würde ich wieder kaufen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP3641 InfraCare Infrarotlampe

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP3641 InfraCare Infrarotlampe

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