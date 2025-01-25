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Utgått
650 W
Halvkroppsbehandling
124 cm hög
Philips InfraCare HP 3643 har optimerats för att effektivt lindra smärta i områden på 60 x 40 cm, t.ex. hela ryggen, båda axlarna + nacken eller ett lår. InfraCare har en innovativ infraröd halogenlampteknik. Den särskilda optiken, filtret och den kraftfulla halogenlampan på 650 W har optimerats för halvkroppsbehandling (60 x 40 cm), och ger mycket behagligare värme eftersom den infraröda värmen är jämnare fördelad över behandlingsområdet.
Det är enkelt att använda InfraCare HP 3643 för halvkroppsbehandling och i olika situationer (t.ex. när du ligger på en säng eller soffa) eftersom den är så flexibel. Förutom höjdjusteringen kan även lamphöljet enkelt ställas in så att rätt kroppsdel behandlas. Flytta lamphöljet till ett horisontellt eller vertikalt läge (vänster/höger 90 grader) och luta det uppåt eller nedåt (45 grader).
Med InfraCare HP3643 når du enkelt hals och skuldror och ger dig själv en optimal värmebehandling av ömma muskler. Lamphusets höjd kan ställas in från 60 till 120 cm, så att du får en bekväm position vare sig du ligger på sängen eller sitter i fåtöljen.
4.5
av 5
42
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Harvi
25/01/2025
United Kingdom
Excellent heat lamp.
Great lamp. Sturdy and does what it should. Gives me great relief. I have had others in the past but this is the best.
Den här recensionen skrevs för HP3643 InfraCare infrared lamp
Den här recensionen skrevs för HP3643 InfraCare infrared lamp
svzk
07/12/2025
Deutschland
Sandra
Ich liebe meine Lampe…nur ist der Fuß kaputt und ich würde gerne eine neue kaufen…doch leider…
Nackdelar
Nox
Den här recensionen skrevs för HP3643 InfraCare Infrarotlampe
Den här recensionen skrevs för HP3643 InfraCare Infrarotlampe
Sandruletta
28/08/2025
Deutschland
Schmerztherapie
Da bringt Philips ein tolle Lampe zur Schmerztherapie heraus und dann nimmt Philips sie vom Markt. Das ist so schade. Philips hatte damit ein Alleinstellungsmerkmal. Als Schmerzpatienten bin ich sehr sehr enttäuscht darüber.
Den här recensionen skrevs för HP3643 InfraCare Infrarotlampe
Den här recensionen skrevs för HP3643 InfraCare Infrarotlampe