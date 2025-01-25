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  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring
  • Effektiv smärtlindring

Utgått

Infraröd InfraCare-lampa

HP3643

4.5
| (42) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
Effektiv smärtlindring
Philips InfraCare ger effektiv smärtlindring för muskler och leder. Den infraröda lampan på 650 W är mycket behaglig och dess infraröda värme tränger djupt in i huden, stimulerar blodcirkulationen och ger lindring i halvkroppsområden på 60 x 40 cm.
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Infraröd värme som går på djupet

Effektiv smärtlindring

  • 650 W

  • Halvkroppsbehandling

  • 124 cm hög

650 W infraröd halogenlampa

650 W infraröd halogenlampa

Philips InfraCare HP 3643 har optimerats för att effektivt lindra smärta i områden på 60 x 40 cm, t.ex. hela ryggen, båda axlarna + nacken eller ett lår. InfraCare har en innovativ infraröd halogenlampteknik. Den särskilda optiken, filtret och den kraftfulla halogenlampan på 650 W har optimerats för halvkroppsbehandling (60 x 40 cm), och ger mycket behagligare värme eftersom den infraröda värmen är jämnare fördelad över behandlingsområdet.

Justerbar vinkel med rotation

Justerbar vinkel med rotation

Det är enkelt att använda InfraCare HP 3643 för halvkroppsbehandling och i olika situationer (t.ex. när du ligger på en säng eller soffa) eftersom den är så flexibel. Förutom höjdjusteringen kan även lamphöljet enkelt ställas in så att rätt kroppsdel behandlas. Flytta lamphöljet till ett horisontellt eller vertikalt läge (vänster/höger 90 grader) och luta det uppåt eller nedåt (45 grader).

Du når enkelt hals och skuldror

Du når enkelt hals och skuldror

Med InfraCare HP3643 når du enkelt hals och skuldror och ger dig själv en optimal värmebehandling av ömma muskler. Lamphusets höjd kan ställas in från 60 till 120 cm, så att du får en bekväm position vare sig du ligger på sängen eller sitter i fåtöljen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

42

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

2

25/01/2025

United Kingdom

United Kingdom

Excellent heat lamp.

Great lamp. Sturdy and does what it should. Gives me great relief. I have had others in the past but this is the best.

Den här recensionen skrevs för HP3643 InfraCare infrared lamp

Den här recensionen skrevs för HP3643 InfraCare infrared lamp

07/12/2025

Deutschland

Deutschland

Sandra

Ich liebe meine Lampe…nur ist der Fuß kaputt und ich würde gerne eine neue kaufen…doch leider…

Nackdelar

Nox

Den här recensionen skrevs för HP3643 InfraCare Infrarotlampe

Den här recensionen skrevs för HP3643 InfraCare Infrarotlampe

28/08/2025

Deutschland

Deutschland

Schmerztherapie

Da bringt Philips ein tolle Lampe zur Schmerztherapie heraus und dann nimmt Philips sie vom Markt. Das ist so schade. Philips hatte damit ein Alleinstellungsmerkmal. Als Schmerzpatienten bin ich sehr sehr enttäuscht darüber.

Den här recensionen skrevs för HP3643 InfraCare Infrarotlampe

Den här recensionen skrevs för HP3643 InfraCare Infrarotlampe

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