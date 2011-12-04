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Utgått
Kreativa stilar och konstant vård
Vill du räkna hur många sätt det finns att uppnå snygg stil? SalonMultistylist 8-i-1 har åtta mångsidiga keramiska tillbehör för styling. Den är perfekt för att skapa alla stilar du kan komma på och fler därtill.
Keramiskt material är av naturen hållbart och mikroskopiskt smidigt och det ett av de bästa materialen för plattångsplattor. Plattorna glider lätt genom håret och ger dig ett glansigt och perfekt hår.
De keramiska plattorna glider enkelt genom håret så att du får perfekt, rakt och glansigt hår.
Tillbehöret kan enkelt placeras på tången för extra volym och vackra vågiga frisyrer.
3.4
av 5
10
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
whjsmulders
04/12/2011
Nederland
Prima product
Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler
Lilw1
21/06/2014
United Kingdom
Please put a video
Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP4696/37 Multi-Styler
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP4696/37 Multi-Styler
Marta
21/06/2014
United Kingdom
Please put a video
Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP4696/37 Multi-Styler
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP4696/37 Multi-Styler