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Utgått

SalonDry ControlHårtork

HP4983/00

4.7

| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Hårtorken som ger de resultat du vill ha

Ta kontroll över din föning med SalonDry Control. 2 100 W med professionell föningskraft, vårdande jonfunktion och flera inställningar innebär ett fantastiskt resultat – från torrt till stylat hår.

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SalonDry Control

Hårtorken som ger de resultat du vill ha

  • 2 100 W

Volymmunstycke ökar volymen, för lockar och spänstiga frisyrer

Volymmunstycke ökar volymen, för lockar och spänstiga frisyrer

Volymmunstycket torkar håret på ett skonsamt sätt, minimerar krusningar och ger ökad volym genom att fördela luftflödet i håret. Det ger lyft och maximal volym, särskilt när det används i rothår och på kronhår, så att det blir perfekt när du gör lockiga och spänstiga frisyrer

Professional 2 100 W, för perfekt salongresultat

Professional 2 100 W, för perfekt salongresultat

Den här 2 100 W Professional-hårtorken har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt torka och forma håret.

Sex flexibla hastighets- och temp.inst. för full kontroll

Sex flexibla hastighets- och temp.inst. för full kontroll

Hastigheten och temperaturen kan enkelt justeras så att du får en perfekt frisyr. Sex olika inställningar ger dig exakt och skräddarsydd styling.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

03/09/2017

Portugal

Portugal

Eficiente e duravel

Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP4983/00 Secador

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP4983/00 Secador

21/07/2013

Nederland

Nederland

Prima

Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP4983/00 Föhn

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP4983/00 Föhn

21/11/2015

Italia

Italia

Verifierad köpare

Pratico e funzionale

Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

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