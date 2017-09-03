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Fri frakt från 450 SEK
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Utgått
Hårtorken som ger de resultat du vill ha
Ta kontroll över din föning med SalonDry Control. 2 100 W med professionell föningskraft, vårdande jonfunktion och flera inställningar innebär ett fantastiskt resultat – från torrt till stylat hår.
2 100 W
Volymmunstycket torkar håret på ett skonsamt sätt, minimerar krusningar och ger ökad volym genom att fördela luftflödet i håret. Det ger lyft och maximal volym, särskilt när det används i rothår och på kronhår, så att det blir perfekt när du gör lockiga och spänstiga frisyrer
Den här 2 100 W Professional-hårtorken har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt torka och forma håret.
Hastigheten och temperaturen kan enkelt justeras så att du får en perfekt frisyr. Sex olika inställningar ger dig exakt och skräddarsydd styling.
4.7
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
suspe
03/09/2017
Portugal
Eficiente e duravel
Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP4983/00 Secador
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP4983/00 Secador
Liekje80
21/07/2013
Nederland
Prima
Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP4983/00 Föhn
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP4983/00 Föhn
Gaia118
21/11/2015
Italia
Verifierad köpare
Pratico e funzionale
Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer