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Utgått

Bikini PerfectBikinitrimmer

HP6373/00

4.3

| (8) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten

Sparesultat hemma

Trimma, forma eller ta bort oönskat hår från bikinilinjen med den här suveräna precisionstrimmern för ett exakt och silkeslent resultat.

Visa alla fördelar

Suverän precisionstrimmer, mindre irritation

Sparesultat hemma

  • Trimma, forma och raka

Exakt och skonsam trimmer

Exakt och skonsam trimmer

Exakt och skonsam trimmer som trimmar håren till mindre än en millimeter (trimmar hår till så kort som 0,6 mm).

Hygienisk trimkam

Hygienisk trimkam

Hygienisk trimkam som trimmar hår i fem olika längder (2-10 mm), så att du på ett kreativt sätt kan frisera bikiniområdet.

Extra smidig och säker rakapparat

Extra smidig och säker rakapparat

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

8

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

3
2

28/11/2016

Suisse

Suisse

hervorragendes Produkt

gute Klingen, rupft nicht beim rasieren wie andere

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer

04/11/2014

France

France

SUPER PRODUIT

Super Super produit JE LE CONSEIL FORTEMENT EN PLUS UN PRIX TRES RAISONNABLE COMME TOUS LES PRODUITS PHILIPS CORDIALEMENT

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini

02/02/2014

Nederland

Nederland

Perfect!

Perfect apparaat! Ben erg tevreden, gemakkelijk in gebruikt en een goed resultaat.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer

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