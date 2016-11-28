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Sparesultat hemma
Trimma, forma eller ta bort oönskat hår från bikinilinjen med den här suveräna precisionstrimmern för ett exakt och silkeslent resultat.
Trimma, forma och raka
Exakt och skonsam trimmer som trimmar håren till mindre än en millimeter (trimmar hår till så kort som 0,6 mm).
Hygienisk trimkam som trimmar hår i fem olika längder (2-10 mm), så att du på ett kreativt sätt kan frisera bikiniområdet.
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4.3
av 5
8
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
Babs
28/11/2016
Suisse
hervorragendes Produkt
gute Klingen, rupft nicht beim rasieren wie andere
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer
lou2927
04/11/2014
France
SUPER PRODUIT
Super Super produit JE LE CONSEIL FORTEMENT EN PLUS UN PRIX TRES RAISONNABLE COMME TOUS LES PRODUITS PHILIPS CORDIALEMENT
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini
Lena038
02/02/2014
Nederland
Perfect!
Perfect apparaat! Ben erg tevreden, gemakkelijk in gebruikt en een goed resultaat.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer