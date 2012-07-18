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Utgått
Sparesultat hemma
Trimma, forma eller ta bort oönskat hår från kroppen och ansiktet med den här suveräna precisionstrimmern för ett exakt och silkeslent resultat.
Trimma, forma,
raka och epilera
Våt och torr användning: för användning både i och utanför duschen, enkel att rengöra, bara att skölja av.
Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips
3.9
av 5
27
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
Snkw
18/07/2012
United Kingdom
Brilliant product
I m v impressed and satisfied with this trimmer coz it does wat it says I never used this kind of product b4 but now I m fan of Philip bikny trimmer, v well designed,easy to use above all results r great really gives silky smooth touch will definitely recommend to others it is expensive but if the product gives u good results n satisfaction thn price is not a problem.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Barimi
15/07/2012
United Kingdom
Easy to use
This product deliveries what it promisses. It's easy to use because of its design. Light, no need to be connected on the power... perfect!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Jan22
19/01/2012
United Kingdom
An amazing shaver!
I have tried many exfoliators and they have always been large in size, painful to use and not easy to remove hairs from tricky places. This shaver is great! It's small and compact, easy to manoeuvre round body contours and is not too painful. I would definitely recommend this product. A great buy!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer