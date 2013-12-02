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Utgått
Satinelle Ice limited edition
Den första keramiska epilatorn med iskylare som kan fästas på apparaten och massagesystem.
Vit
Den patenterade iskylaren lugnar huden och minskar den obehagliga epileringskänslan. Det rörliga huvudet följer kroppens konturer för optimal kylning och mindre smärta.
Tack vare det unika keramiska materialet och den ergonomiska formen fångar epileringshuvudet upp mer hår och ger upp till 20 % snabbare* epilering. *Jämfört med Philips Satin Ice.
Det hypoallergena epileringshuvudet minskar risken för allergisk hudirritation genom att det är extra skonsamt för huden.
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
monique47
02/12/2013
België
handig draadloos epileren en scheren
mijn 1e draadloze lady shave/epileerder en het is veel makkelijker dan met een snoer, opgeladen kun je hem ook meerdere keren gebruiken, dus heel handig voor vakantie, scheelt een kabel het lampje is ook handig, zeker bij het epileren
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat