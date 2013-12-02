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Utgått

Satinelle IceEpilator

HP6495/00

4

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Satinelle Ice limited edition

Den första keramiska epilatorn med iskylare som kan fästas på apparaten och massagesystem.

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Den skonsammaste epilatorn från Philips

Satinelle Ice limited edition

  • Vit

Förstklassig iskylare med rörligt huvud

Förstklassig iskylare med rörligt huvud

Den patenterade iskylaren lugnar huden och minskar den obehagliga epileringskänslan. Det rörliga huvudet följer kroppens konturer för optimal kylning och mindre smärta.

Nytt keramiskt epileringssystem

Tack vare det unika keramiska materialet och den ergonomiska formen fångar epileringshuvudet upp mer hår och ger upp till 20 % snabbare* epilering. *Jämfört med Philips Satin Ice.

Hypoallergena skivor

Det hypoallergena epileringshuvudet minskar risken för allergisk hudirritation genom att det är extra skonsamt för huden.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

02/12/2013

België

België

handig draadloos epileren en scheren

mijn 1e draadloze lady shave/epileerder en het is veel makkelijker dan met een snoer, opgeladen kun je hem ook meerdere keren gebruiken, dus heel handig voor vakantie, scheelt een kabel het lampje is ook handig, zeker bij het epileren

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat

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