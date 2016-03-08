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Utgått
Satinelle Ice Premium
Den första keramiska epilatorn med ett förstklassigt system med iskylare och sonisk massage.
Högfrekvent massage minimerar den obehagliga känslan när håret dras ut.
Minska risken för allergiska hudirritationer genom att ta extra god hand om din hud.
Följer kroppens konturer perfekt för optimal nedkylning och skonsam epilering.
4.3
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
chisi
08/03/2016
España
Buen producto
Producto muy recomendable. Hace ya muchos años que la tengo y funciona perfectamente.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6502/00 Depiladora
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6502/00 Depiladora
diinee
06/08/2013
France
Bon produit mais..
Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6502/00 Épilateur
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6502/00 Épilateur
angelique2a
06/08/2013
France
Bon produit mais..
Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6502/00 Épilateur
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6502/00 Épilateur