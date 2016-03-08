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Utgått

SatinelleEpilator

HP6502/00

4.3

| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Satinelle Ice Premium

Den första keramiska epilatorn med ett förstklassigt system med iskylare och sonisk massage.

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Den skonsammaste epilatorn med sonisk massage och iskylning

Satinelle Ice Premium

System för sonisk massage

Högfrekvent massage minimerar den obehagliga känslan när håret dras ut.

Hypoallergena skivor

Hypoallergena skivor

Minska risken för allergiska hudirritationer genom att ta extra god hand om din hud.

Förstklassig iskylare

Följer kroppens konturer perfekt för optimal nedkylning och skonsam epilering.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

08/03/2016

España

España

Buen producto

Producto muy recomendable. Hace ya muchos años que la tengo y funciona perfectamente.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6502/00 Depiladora

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6502/00 Depiladora

06/08/2013

France

France

Bon produit mais..

Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6502/00 Épilateur

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6502/00 Épilateur

06/08/2013

France

France

Bon produit mais..

Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6502/00 Épilateur

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6502/00 Épilateur

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