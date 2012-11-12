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Utgått

SatinelleEpilator

HP6508/01

4

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Helt mjuk hud i flera veckor

Kom igång med epilering med det här nya Philips-systemet som tar bort hårstråna med rötterna. Huden håller sig silkeslen i veckor, inte dagar. Levereras med en unik uppsättning tillbehör för förstagångsanvändaren, vilket hjälper dig att uppnå bäst resultat.

Visa alla fördelar

Tar effektivt bort hår, respekterar din hud

Helt mjuk hud i flera veckor

  • Sensitive

Det här epileringssystem tar bort hårstrån så korta som 0,5 mm

Det här epileringssystem tar bort hårstrån så korta som 0,5 mm

De hypoallergena skivorna ger dessutom garanterat optimal hygien.

Fullständigt tvättbart epileringshuvud för bättre hygien

Fullständigt tvättbart epileringshuvud för bättre hygien

Huvudet kan tas bort och rengöras under rinnande vatten för bättre hygien

Dubbelvågig massagerulle för extra skonsam epilering

Dubbelvågig massagerulle för extra skonsam epilering

Minimerar den obehagliga känslan och lugnar huden efter epileringen

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

12/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Not as painful as you might think

This is the first time I have used an epilator having always used a razor. I found it to be extremely easy to use and was surprised that it was not as painful as I anticipated and was very effective. I would certainly recommend it to my friends.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6508/01 Epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6508/01 Epilator

15/09/2011

United Kingdom

United Kingdom

Philips epilator

Just buy it today, is seem be ok, just little iritation , I am wonder if this is because of the disk material or because of the hair is too strong . I had a older variant, I can say is the same with this one, just other design. The first speed is too slow, the second is ok, but would be best iif would have 3 speeds. Anyway is the single one I found in Beijing... Don't know here why no have the new models like 6576.. Anyway, I love it... I hate shaving, so this one is very useful for me . All the best !

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6508/01 Epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6508/01 Epilator

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