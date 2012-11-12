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Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Helt mjuk hud i flera veckor
Kom igång med epilering med det här nya Philips-systemet som tar bort hårstråna med rötterna. Huden håller sig silkeslen i veckor, inte dagar. Levereras med en unik uppsättning tillbehör för förstagångsanvändaren, vilket hjälper dig att uppnå bäst resultat.
Sensitive
De hypoallergena skivorna ger dessutom garanterat optimal hygien.
Huvudet kan tas bort och rengöras under rinnande vatten för bättre hygien
Minimerar den obehagliga känslan och lugnar huden efter epileringen
4.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
laurie3
12/11/2012
United Kingdom
Not as painful as you might think
This is the first time I have used an epilator having always used a razor. I found it to be extremely easy to use and was surprised that it was not as painful as I anticipated and was very effective. I would certainly recommend it to my friends.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6508/01 Epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6508/01 Epilator
Aylin
15/09/2011
United Kingdom
Philips epilator
Just buy it today, is seem be ok, just little iritation , I am wonder if this is because of the disk material or because of the hair is too strong . I had a older variant, I can say is the same with this one, just other design. The first speed is too slow, the second is ok, but would be best iif would have 3 speeds. Anyway is the single one I found in Beijing... Don't know here why no have the new models like 6576.. Anyway, I love it... I hate shaving, so this one is very useful for me . All the best !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6508/01 Epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6508/01 Epilator