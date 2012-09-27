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Utgått

SatinelleEpilator

HP6509/01

3.9

| (15) Recensioner

Perfekt len hud längre

Kom igång med epilering med det här nya Philips-systemet som tar bort hårstråna med rötterna. Huden håller sig silkeslen i veckor, inte dagar. Levereras med en unik uppsättning tillbehör för förstagångsanvändaren, vilket hjälper dig att uppnå bäst resultat.

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Huden håller sig silkeslen i veckor, inte dagar

Perfekt len hud längre

  • Helkropp, med rakhuvud

Använd det här tillbehöret för en nära och skonsammare epilering

Använd det här tillbehöret för en nära och skonsammare epilering

Lyfter även korta hårstrån för extra nära epilering. Gör så att huden slappnar av så att du samtidigt på ett skonsamt sätt kan ta bort hår

Rakhuvud med kam för rakning och trimning av känsliga områden

Rakhuvud med kam för rakning och trimning av känsliga områden

Rakhuvudet följer bikinilinjens konturer eller underarmarna perfekt för en nära och slät rakning. Levereras med en extra kam så att du kan klippa längre hårstrån före epilering eller trimma bikinilinjen.

Profilerat, ergonomiskt grepp för bekväm användning

Profilerat, ergonomiskt grepp för bekväm användning

Den rundade formen ligger skönt i handen för bekväm hårborttagning. Och dessutom är den snygg!

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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3.9

av 5

15

Recensioner

1

27/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Wish I had purchased earlier

Have been using this now for a couple of months, hair grow back is minimal, painless on legs, have enlisted help to do my under arms, which is now painless as well. For me it is perfect and easy to use.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6509/01 Epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6509/01 Epilator

30/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

THIS PRODUCT IS EXCELLENT VALUE FOR MONEY

This is my first epilator. I have found it easy to use. The shaving attachment is a bonus I didn't expect to get. My daughter spent £50 more for another brand of epilator and as far as I can see my Philips epilator is as good if not better. I used to have to shave daily but now I can leave it for almost a week - which is a great convenience. I highly recommend this product and am even tempted to buy 2 more for my other two daughters for Christmas!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6509/01 Epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6509/01 Epilator

05/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Much less painful than I expected

I was a bit apprehensive before I tried this epilator. I thought it might be too painful to use but in fact with the attachment provided it wasn't very painful at all. Of course the more often you use it the less painful it is as there are fewer hairs to be gripped. The regrowth is finer and there is no rough stubble - I wish I'd bought one years ago!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6509/01 Epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6509/01 Epilator

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