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Utgått
HP6509/01
Perfekt len hud längre
Kom igång med epilering med det här nya Philips-systemet som tar bort hårstråna med rötterna. Huden håller sig silkeslen i veckor, inte dagar. Levereras med en unik uppsättning tillbehör för förstagångsanvändaren, vilket hjälper dig att uppnå bäst resultat.
Helkropp, med rakhuvud
Lyfter även korta hårstrån för extra nära epilering. Gör så att huden slappnar av så att du samtidigt på ett skonsamt sätt kan ta bort hår
Rakhuvudet följer bikinilinjens konturer eller underarmarna perfekt för en nära och slät rakning. Levereras med en extra kam så att du kan klippa längre hårstrån före epilering eller trimma bikinilinjen.
Den rundade formen ligger skönt i handen för bekväm hårborttagning. Och dessutom är den snygg!
3.9
av 5
15
Recensioner
BGP56
27/09/2012
United Kingdom
Verifierad köpare
Wish I had purchased earlier
Have been using this now for a couple of months, hair grow back is minimal, painless on legs, have enlisted help to do my under arms, which is now painless as well. For me it is perfect and easy to use.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6509/01 Epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6509/01 Epilator
Rose
30/10/2011
United Kingdom
THIS PRODUCT IS EXCELLENT VALUE FOR MONEY
This is my first epilator. I have found it easy to use. The shaving attachment is a bonus I didn't expect to get. My daughter spent £50 more for another brand of epilator and as far as I can see my Philips epilator is as good if not better. I used to have to shave daily but now I can leave it for almost a week - which is a great convenience. I highly recommend this product and am even tempted to buy 2 more for my other two daughters for Christmas!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6509/01 Epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6509/01 Epilator
Jailbird60
05/10/2011
United Kingdom
Much less painful than I expected
I was a bit apprehensive before I tried this epilator. I thought it might be too painful to use but in fact with the attachment provided it wasn't very painful at all. Of course the more often you use it the less painful it is as there are fewer hairs to be gripped. The regrowth is finer and there is no rough stubble - I wish I'd bought one years ago!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6509/01 Epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6509/01 Epilator