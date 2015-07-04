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Utgått

Satinelle Ice PremiumEpilator

HP6511/00

4.3

| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Extra skonsam, ultrasnabb

De keramiska skivorna avlägsnar håret från roten, vilket ger en silkeslen mjukhet. Den här laddningsbara epilatorn gör att du kan epilera när som helst, var som helst!

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Sladdlös epilator med massage

Extra skonsam, ultrasnabb

  • Sladdlös

Sonic-massage med aloe vera

Sonic-massage med aloe vera

Stimulerar mjukt huden och minimerar den obehagliga känslan när håret dras ut vilket gör hela epileringen behagligare.

Tvättbart epileringshuvud för ökad hygien och enkel rengöring

Tvättbart epileringshuvud för ökad hygien och enkel rengöring

Hypoallergeniska skivor med antibakteriell beläggning

Hypoallergeniska skivor med antibakteriell beläggning

Det keramiska epileringshuvudet har hypoallergeniska skivor som reducerar risken för allergisk hudirritation

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
2
1

04/07/2015

Italia

Italia

miglior prodotto

e il migliore sul mercato...io lo uso da 6-7 anni e ancora funziona benissimo!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

15/05/2012

Italia

Italia

Eccellente prodotto.

Ritengo che questo apparecchietto sia eccezionale. Io da quando lo uso non conosco piu' un'estetista! ;) Rimuovo tranquillamente tutti i tipi di peli e, soprattutto la peluria del viso. Sono davvero soddisfatta del prodotto e del serio marchio Philips. Grazie davvero. E.V.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

10/10/2011

France

France

Efficace sans plus

Une épilation rapide et "visible" : les poils épais disparaissent, par contre les plus fin se font oublier, on ne les voit pas mais on les sent. Compter 20minutes pour les deux demis jambes, plutot rapide à mon gout. En terme de douleur, ni plus ni moins qu'un autre. Utilisation sans fil très pratique, la batterie tient bien deux épilations #jambes aisselles maillot# consécutives sans défaillir. Pochette de rangement pratique, tout rentre dedans. Quelques appréhensions au début, vu qu'elle est métallique, mais depuis deux ans dans ma salle de bain, pas un point de rouille... Gros bémol par contre sur le nettoyage. Meme si la brosse permet d'enlever les poils restant dans les pinces et la tete d'épilation passe sous l'eau, impossible d'éviter que quelques poils se prennent dans les engrenages, voire ressurgissent de l'autre coté du mécanisme ! Encore des efforts à faire sur la simplicité de nettoyage #au bout de deux ans, ca commence à s'encrasser#. Bref, il fait ce qu'on lui demande, ni plus ni moins.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice Premium HP6511/00 Épilateur

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice Premium HP6511/00 Épilateur

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