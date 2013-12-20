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Utgått
Njut av en silkeslen känsla.
Philips SatinSoft-epilator med hudvårdssystem förhindrar att huden sträcks ut och ger bästa möjliga hygien. Skyddshylsa medföljer.
Hudvårdssystem
Skyddshylsa
Unik Philipsmodell med hypoallergena borststrån för bästa möjliga hygien – passar perfekt i handen för bästa möjliga hantering i alla situationer – Både för våt- och torranvändning.
En mjukt vibrerande massagestav stimulerar och lugnar huden för behaglig epilering.
Den här epilatorn har skivor som varsamt tar bort hårstrån utan att dra i huden.
3.8
av 5
10
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
littlelove
20/12/2013
España
perfecta!
me encanta, deja la piel muy suave y es muy fácil de usar y limpiar. La recomiendo 100% y de precio esta genial.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6519/01 Depiladora
wepa
02/07/2013
España
excelentes resultados
Esta depiladora da excelentes resultados, el vello tarda mucho en salir y es más delgado cuando sale. Sería mejor si no fuera tan ruidoso y que halar los vellos no fuera tan doloroso, pero todo es cuestión de acostumbrarse.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Gloria83
20/05/2017
Italia
Verifierad köpare
Buon prodotto
Il prodotto è funzionale, facile da usare e da pulire. E anche carino esteticamente. Lo consiglierei, ottimo il rapporto qualità/prezzo...
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6519/01 Epilatore
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6519/01 Epilatore