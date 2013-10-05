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Utgått
Njut av en silkeslen känsla.
Philips SatinSoft-epilator med hudvårdssystem som förhindrar att huden sträcks ut och ger bästa möjliga hygien. Den är sladdlös, laddningsbar och praktisk att använda var du än är. Skyddshylsa medföljer.
Hudvårdssystem
Trådlös
Unik Philipsmodell med hypoallergena borststrån för bästa möjliga hygien – passar perfekt i handen för bästa möjliga hantering i alla situationer – Både för våt- och torranvändning.
En mjukt vibrerande massagestav stimulerar och lugnar huden för behaglig epilering.
Den här epilatorn har skivor som varsamt tar bort hårstrån utan att dra i huden.
3.9
av 5
15
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
zaps
05/10/2013
United Kingdom
help me with this!
i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6520/01 Epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6520/01 Epilator
Sandie71
05/10/2013
United Kingdom
help me with this!
i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6520/01 Epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6520/01 Epilator
Huhec
04/12/2013
España
Imprescindible en nuestro armario
Depiladora fácil de usar, no causa ningún dolor porque no notas el tirón. Y el resultado final.......de profesional.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6520/01 Depiladora
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6520/01 Depiladora