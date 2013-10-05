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Utgått

SatinSoftEpilator

HP6520/01

3.9

| (15) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten

Njut av en silkeslen känsla.

Philips SatinSoft-epilator med hudvårdssystem som förhindrar att huden sträcks ut och ger bästa möjliga hygien. Den är sladdlös, laddningsbar och praktisk att använda var du än är. Skyddshylsa medföljer.

Visa alla fördelar

Epilator med hudvårdssystem

Njut av en silkeslen känsla.

  • Hudvårdssystem

  • Trådlös

Exfolieringsborste för ännu mer strålande hud.

Exfolieringsborste för ännu mer strålande hud.

Unik Philipsmodell med hypoallergena borststrån för bästa möjliga hygien – passar perfekt i handen för bästa möjliga hantering i alla situationer – Både för våt- och torranvändning.

Vibrerande massagestav stimulerar huden

Vibrerande massagestav stimulerar huden

En mjukt vibrerande massagestav stimulerar och lugnar huden för behaglig epilering.

Skivor som skonsamt avlägsnar hår utan att dra i huden

Skivor som skonsamt avlägsnar hår utan att dra i huden

Den här epilatorn har skivor som varsamt tar bort hårstrån utan att dra i huden.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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3.9

av 5

15

Recensioner

93%

rekommenderar den här produkten

2

05/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

help me with this!

i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6520/01 Epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6520/01 Epilator

05/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

help me with this!

i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6520/01 Epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6520/01 Epilator

04/12/2013

España

España

Imprescindible en nuestro armario

Depiladora fácil de usar, no causa ningún dolor porque no notas el tirón. Y el resultado final.......de profesional.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6520/01 Depiladora

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6520/01 Depiladora

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