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Utgått
Njut av en silkeslen känsla.
Philips SatinSoft-epilator med hudvårdssystem som förhindrar att huden sträcks ut och ger bästa möjliga hygien. Både för våt- och torrakning samt för bekväm användning i duschen. Skyddshylsa medföljer.
Hudvårdssystem
Våt och torr
Unik Philipsmodell med hypoallergena borststrån för bästa möjliga hygien – passar perfekt i handen för bästa möjliga hantering i alla situationer – Både för våt- och torranvändning.
En mjukt vibrerande massagestav stimulerar och lugnar huden för behaglig epilering.
Den här epilatorn har skivor som varsamt tar bort hårstrån utan att dra i huden.
4.2
av 5
29
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
Guiga
05/06/2016
United Kingdom
Excellent
I love this product, very easy to use and de result is fantastic.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator
Venus78
24/05/2015
France
Ma revolution epilation
Ce Satin Soft est une revolution pour moi,apres deux decennies de rasoir et avoir ete traumatisee tres jeune par un epilateur ancienne generation d'une autre marque. Et bien ce Philips est hallucinant de douceur et d'efficacite,je l'utilise a sec sur jambes, aisselles et meme maillot, il ne pince PAS la peau, et prend meme les poils les plus courts. Jamais je n'aurai pense pouvoir m'epiler aussi facilement avec un epilateur electrique, y compris sur zones sensibles en mettant l'embout special, j'utilise toujours la plus grande vitesse,il ne pince JA-MAIS,ouf! Super produit,tres bon rapport qualite prix et en plus...il est beau :) Oubliez votre rasoir et aussi la concurrence plus chere qui ne fait pas aussi bien que ce Satin Soft qui est en plus tres beau et ergonomique. Merci a Philips pour cette technologie
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6521/01 Épilateur
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6521/01 Épilateur
chekkour
03/12/2014
België
tres bon produit je conseille
j'aime bien pour c'est ok 10/10 par contre je ne suis pas contant de votre site qui dit que mon avis et tres cour je pense quond doit pouvoir s'exprime sans avoir d'oubligation d'ecrire ou non plusieur ligne.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6521/01 Épilateur
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinSoft HP6521/01 Épilateur