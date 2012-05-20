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Utgått
HP6572/00
Slät på några minuter, i flera veckor
SatinPerfects extra breda huvud och strukturerade keramiska skivor tar bort mer hår i ett drag, vilket ger dig den ultimata epileringen! Visst vill du hålla dig slät i upp till fyra veckor? Slät på några minuter, i flera veckor!
Epilera, forma och styla
Extra brett epileringshuvud når och tar bort mer hår i ett drag för ett varaktigt och superslätt resultat på några minuter
En mjukt vibrerande massagestav stimulerar och lugnar huden för behaglig epilering
Inbyggd Opti-light visar små, fina hårstrån tydligt
3.6
av 5
8
Recensioner
Milua
20/05/2012
Italia
PERFETTO di nome e di fatto.
E'un epilatore eccellente, che assicura una epilazione rapida e indolore, lasciando la pelle morbidissima. Grazie alla presenza della luce è possibile vedere tutti i peli in controluce ed eliminare tutto alla perfezione. I peli ricrescono più raramente e dopo circa 4 settimane. Per la grandezza della testina non è molto indicato per depilare bene la zona bikini, quindi lo consiglio in abbinamento al Philips Bikini Perfect Trim Rechargeable HP6379, assolutamente fantastico,anche perchè è cordless. Con questi due prodotti la depilazione è meglio che dall'estetista.
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Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Nelly
05/08/2011
Danmark
super effektiv
epilatoren er super effektiv. den får mange hår med af gangen og er du nybegynder kan det være en super kombination at epilere og barbere for at få de sidste hår med - det er holdbart i flere uger.
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Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6572/00 Epilator
EffGee
11/10/2011
United Kingdom
Great for 1st time Epilators!
I was nervous about epilating for the 1st time after hearing all the horror stories but this Epilator made it easy & I was thrilled with the result. I love the choice of attachments & the fact that it can also be used as a shaver. I wasn't sure about it being mains powered but it's proved to be a bonus as I've saved money on batteries. One slight criticism is that the Trimming Comb doesn't fit tightly enough but overall this Epilator is great!
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Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6572/00 Epilator