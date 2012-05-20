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Utgått

SatinPerfectEpilator

HP6572/00

3.6

| (8) Recensioner

Slät på några minuter, i flera veckor

SatinPerfects extra breda huvud och strukturerade keramiska skivor tar bort mer hår i ett drag, vilket ger dig den ultimata epileringen! Visst vill du hålla dig slät i upp till fyra veckor? Slät på några minuter, i flera veckor!

Visa alla fördelar

Slät på några minuter, i flera veckor

  • Epilera, forma och styla

Extra brett huvud tar bort mer hår i ett drag

Extra brett huvud tar bort mer hår i ett drag

Extra brett epileringshuvud når och tar bort mer hår i ett drag för ett varaktigt och superslätt resultat på några minuter

Vibrerande massagestav stimulerar och lugnar huden

En mjukt vibrerande massagestav stimulerar och lugnar huden för behaglig epilering

Opti-light hittar också de finaste hårstråna

Opti-light hittar också de finaste hårstråna

Inbyggd Opti-light visar små, fina hårstrån tydligt

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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3.6

av 5

8

Recensioner

1

20/05/2012

Italia

Italia

PERFETTO di nome e di fatto.

E'un epilatore eccellente, che assicura una epilazione rapida e indolore, lasciando la pelle morbidissima. Grazie alla presenza della luce è possibile vedere tutti i peli in controluce ed eliminare tutto alla perfezione. I peli ricrescono più raramente e dopo circa 4 settimane. Per la grandezza della testina non è molto indicato per depilare bene la zona bikini, quindi lo consiglio in abbinamento al Philips Bikini Perfect Trim Rechargeable HP6379, assolutamente fantastico,anche perchè è cordless. Con questi due prodotti la depilazione è meglio che dall'estetista.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6572/00 Epilator

05/08/2011

Danmark

Danmark

super effektiv

epilatoren er super effektiv. den får mange hår med af gangen og er du nybegynder kan det være en super kombination at epilere og barbere for at få de sidste hår med - det er holdbart i flere uger.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6572/00 Epilator

11/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great for 1st time Epilators!

I was nervous about epilating for the 1st time after hearing all the horror stories but this Epilator made it easy & I was thrilled with the result. I love the choice of attachments & the fact that it can also be used as a shaver. I wasn't sure about it being mains powered but it's proved to be a bonus as I've saved money on batteries. One slight criticism is that the Trimming Comb doesn't fit tightly enough but overall this Epilator is great!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6572/00 Epilator

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