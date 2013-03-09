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Utgått

SatinPerfect HP6581/00 Epilator

HP6581/00

3.6

| (32) Recensioner

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Recensioner

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3.6

av 5

32

Recensioner

09/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

Best Epilator I Have Used

I have been waxing legs, under arms and bikini area for years now, and i started to get bored doing it as i personally thought it was a slow process and i preferred doing it myself at home, i have always thought about buying an epilator and i had come across this one as i was looking for an expensive one and one that that can be used in the bath/shower. I used it for the first time today, and it really wasn't as painful as i thought it was going to be!! i was very surprised, it was probably because i used it under the shower as well, and the precision epilator that came with it was excellent for my under arm, as i find that area very sensitive. Pain rating for my legs/thigh 2/5 Pain rating for underarm 3/5 (bear in mind everyone is different)

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Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6581/00 Epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6581/00 Epilator

26/05/2018

France

France

Produit complet

Super produit et complet avec son mini epilateur qui facilite l'épilation dans tous les recoins difficile à atteindre avec le grand. La pince à épiler avec lumière qui facilite. L'appareil fait son boulot en arrachant le bulbe, donc repousse lente et poils fin

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Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6581/00 Épilateur

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6581/00 Épilateur

11/10/2015

Italia

Italia

Verifierad köpare

OTTIMO - Great - Fabulos

No comment ...Ottimo prodotto, la qualita del prodotto è altissima

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6581/00 Epilatore

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6581/00 Epilatore

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