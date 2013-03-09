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Utgått
HP6581/00
3.6
av 5
32
Recensioner
Has1990
09/03/2013
United Kingdom
Best Epilator I Have Used
I have been waxing legs, under arms and bikini area for years now, and i started to get bored doing it as i personally thought it was a slow process and i preferred doing it myself at home, i have always thought about buying an epilator and i had come across this one as i was looking for an expensive one and one that that can be used in the bath/shower. I used it for the first time today, and it really wasn't as painful as i thought it was going to be!! i was very surprised, it was probably because i used it under the shower as well, and the precision epilator that came with it was excellent for my under arm, as i find that area very sensitive. Pain rating for my legs/thigh 2/5 Pain rating for underarm 3/5 (bear in mind everyone is different)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6581/00 Epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6581/00 Epilator
Maya44
26/05/2018
France
Produit complet
Super produit et complet avec son mini epilateur qui facilite l'épilation dans tous les recoins difficile à atteindre avec le grand. La pince à épiler avec lumière qui facilite. L'appareil fait son boulot en arrachant le bulbe, donc repousse lente et poils fin
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6581/00 Épilateur
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6581/00 Épilateur
zimox
11/10/2015
Italia
Verifierad köpare
OTTIMO - Great - Fabulos
No comment ...Ottimo prodotto, la qualita del prodotto è altissima
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6581/00 Epilatore
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6581/00 Epilatore