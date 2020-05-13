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  • En nära rakning
  • En nära rakning
  • En nära rakning
  • En nära rakning

Utgått

6000 seriesElektrisk rakapparat

HQ6640/16

4
| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten
En nära rakning
HQ6640 har tagits fram för att ge en bekväm och nära rakning till ett rimligt pris. Reflex Action-systemet kombineras med Super Lift & Cut-tekniken, vilket garanterar en behaglig och nära rakning.
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En nära rakning

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Anpassar sig automatiskt till varje del av ansiktet och halsen för en flexibel och smidig rakning.

Individuellt rörliga huvuden

Individuellt rörliga huvuden

Rikta in Philips-rakapparatens sylvassa blad mot huden för en otroligt nära rakning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

13/05/2020

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Scheren

Een fijn scheerapparaat die fijn en goed scheert erg goed een gezien de prijs kun je niet merken dat hij zo goed is Dus de kwaliteitswerk kwaliteit de prijsverhouding een dikke 9 klasse

Fördelar

Scheet goed en snel

Nackdelar

Deze vragenlijst

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat

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