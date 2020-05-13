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Utgått
Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.
Anpassar sig automatiskt till varje del av ansiktet och halsen för en flexibel och smidig rakning.
Rikta in Philips-rakapparatens sylvassa blad mot huden för en otroligt nära rakning.
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Bruma
13/05/2020
Nederland
Verifierad köpare
Scheren
Een fijn scheerapparaat die fijn en goed scheert erg goed een gezien de prijs kun je niet merken dat hij zo goed is Dus de kwaliteitswerk kwaliteit de prijsverhouding een dikke 9 klasse
Fördelar
Scheet goed en snel
Nackdelar
Deze vragenlijst
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat