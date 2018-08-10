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Utgått

Shaver series 3000Rakapparat för torrakning

HQ6927/16

4.1
| (1249) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten
Nära även på halsen
En bekväm och nära rakning till ett lågt pris. Flex & Float-systemet kombineras med CloseCut-bladen, vilket garanterar en bekväm och nära rakning.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

CloseCut-blad

Nära även på halsen

  • CloseCut-huvuden, Flex & Float

  • 35 min. sladdlös anv./8 tim laddning

CloseCut-blad, tåliga och självslipande för nära rakning

CloseCut-blad, tåliga och självslipande för nära rakning

CloseCut-blad är precisionstillverkade för att ge dig en tillförlitlig nära rakning varje gång. De tåliga självslipande bladen slits inte ned för att säkerställa att rakningen är effektiv och snabb.

Flex & Float anpassar sig efter ansiktet och nackens former

Flex & Float anpassar sig efter ansiktet och nackens former

Anpassar sig automatiskt till varje del av ansiktet och halsen för en smidigare rakning

Mer än 35 minuters rakning, 8 timmars laddning

Du har mer än 35 minuters rakning som är omkring 14 rakningar efter 8 timmars laddning.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.1

av 5

1249

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

10/08/2018

Sverige

Sverige

Lättanvänd med utmärkt resultat samt lätt att rengöra.

Lättanvänd med utmärkt resultat samt även lätt att rengöra i och med att den bara är att skölja ren under vattenkranen. Dessutom lätt att ladda.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3120/06 Rakapparat för torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 S3120/06 Rakapparat för torrakning

11/01/2017

Sverige

Sverige

Bättre än jag förväntat mig.

Skillnaden mellan denna och min tidigare apparat var så stor att det var svårt att greppa.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 PT723/80 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 PT723/80 Dry electric shaver

02/11/2014

Sverige

Sverige

Utmärkt

Denna apparat är den bästa jag haft. Den har allt och jag saknar inte något. Mycket god batterikapacitet bla. Jag kan också rekommendera Nivea rakbalsam. Dessa två produkter tillsammans ger maximal rakupplevelse.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 PT731/17 rakapparat för torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 PT731/17 rakapparat för torrakning

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 