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Utgått

6000 seriesElektrisk rakapparat

HQ6970/16

4
| (70) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten
Nära och enkelt
En bekväm och nära rakning till ett lågt pris. Reflex Action-systemet kombineras med Super Lift & Cut-tekniken vilket garanterar en bekväm och nära rakning.
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Nära och enkelt

  • Laddningsbar

Super Lift & Cut-teknik

Super Lift & Cut-teknik

Systemet med dubbla blad lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån.

Extra huvuden

För bästa prestanda ska du byta ut rakhuvudena i din Philips-rakapparat vartannat år med HQ55.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

70

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

22/06/2019

United Kingdom

United Kingdom

Excellent shaver with with many improvements.

I have used a Philips shaver for many years and the time had come to replace it. I chose a new razor which was basically identical to my old one, i chose Phillips again because of the reliability and service that i had with the previous one. I was pleasantly surprised with the improvements over the old model:- Namely, the very much lower noise level and lighter weight and also the shorter charging time. Altogether a very good buy, i would always recommend Philips products.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

GOOD PERFORMANCE AFFORDABLE SHAVER

BATTIERIES HOLD THERE CHARGE FOR A LONG TIME. SIMPLE AND EASY TO CLEAN AFFORDABLE SHAVER.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

GOOD PERFORMANCE AFFORDABLE SHAVER

BATTIERIES HOLD THERE CHARGE FOR A LONG TIME. SIMPLE AND EASY TO CLEAN AFFORDABLE SHAVER.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver

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