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Utgått

Shaver series 3000Rakapparat för torrakning

HQ6990/33

4
| (225) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten
Nära även på halsen
En bekväm och nära rakning med Philips elektriska rakapparat HQ6990 till ett lågt pris. Reflex Action-systemet kombineras med Super Lift & Cut-tekniken vilket garanterar en bekväm och nära rakning.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

CloseCut-blad

Nära även på halsen

  • Snabbladdning

Super Lift & Cut-teknik

Super Lift & Cut-teknik

Det dubbla bladsystemet i den här elektriska rakapparaten lyfter håren så att de kapas under hudnivån på ett behagligt sätt.

Extra huvuden

För bästa prestanda ska du byta ut rakhuvudena i din Philips-rakapparat vartannat år med HQ55.

Reflex Action-system

Reflex Action-system

Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

225

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

07/11/2016

Sverige

Sverige

bra' torrrakmaskin

Svänger bra på benen. Hänger med en bra stund över en natts laddning. Rullarna spjäker sig inte. Huvudet sitter på bra och fast.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/33 Rakapparat för torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/33 Rakapparat för torrakning

17/12/2013

United Kingdom

United Kingdom

cannot fault it

this razor is the best i have had,it makes you want to shave,I think its Philiping amazing. (I like it).

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

28/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

A close shave

I've had this shaver 3 years now, and despite getting a new at896 this will still be used while travelling, Philips without any doubt make the very best rotary shavers, which is why I only buy Philips, in the 3 years I've had the hq6990 it has never let me down, the heads have never been replaced and yet still cut like they were new, its very light, easy to use, charges quickly and will continue to be used for years to come, and the Philips 2 year warranty is brilliant for peace of mind.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 