Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Snabbladdning
Det dubbla bladsystemet i den här elektriska rakapparaten lyfter håren så att de kapas under hudnivån på ett behagligt sätt.
För bästa prestanda ska du byta ut rakhuvudena i din Philips-rakapparat vartannat år med HQ55.
Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.
4.0
av 5
225
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
JennyWarfvinge1978
07/11/2016
Sverige
bra' torrrakmaskin
Svänger bra på benen. Hänger med en bra stund över en natts laddning. Rullarna spjäker sig inte. Huvudet sitter på bra och fast.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/33 Rakapparat för torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/33 Rakapparat för torrakning
kenson
17/12/2013
United Kingdom
cannot fault it
this razor is the best i have had,it makes you want to shave,I think its Philiping amazing. (I like it).
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Dave27
28/10/2013
United Kingdom
A close shave
I've had this shaver 3 years now, and despite getting a new at896 this will still be used while travelling, Philips without any doubt make the very best rotary shavers, which is why I only buy Philips, in the 3 years I've had the hq6990 it has never let me down, the heads have never been replaced and yet still cut like they were new, its very light, easy to use, charges quickly and will continue to be used for years to come, and the Philips 2 year warranty is brilliant for peace of mind.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.