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Utgått
Bekvämt nära
Den här tvättbara rakapparaten kan sköljas under kranen efter varje användning. Du kan räkna med en bekväm och nära rakning varje dag.
Nätansluten
Philips-rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.
Dessa hudvänliga Philips-rakhuvuden ger en mjuk kontakt med huden för bekväm rakning.
4.1
av 5
63
Recensioner
81%
rekommenderar den här produkten
Stan0000000000000009
22/02/2016
United Kingdom
Great Shaver
I have have this shaver for many years and it has always worked well. So much so that it has outlasted its successor.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Henrisilver
26/07/2012
United Kingdom
Very good shaver
A very good shaver which allows the use of water in cleansuing it. Aslo replaceable cutters are available which renews the life of the shaver and avoids the need to buy a new one.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
whitespear
25/07/2012
United Kingdom
Uncomplicated and a great shave every time
The design of the shaver is comfortable and uncomplicated to use. I enjoy shaving with my Phillips and this is no longer the unpleasent chore I found it to be when wet shaving. The resulting shave gives consistently good results and the whole unit is very easy to keep clean. It recharges quickly and is not at all a fussy unit to deal with.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.