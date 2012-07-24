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Utgått

7000 SeriesElektrisk rakapparat

HQ7310

4.2
| (45) Recensioner | 84% rekommenderar den här produkten
Bekvämt nära
Den här tvättbara rakapparaten kan sköljas under kranen efter varje användning. Du kan räkna med en bekväm och nära rakning varje dag.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Rakar av även de kortaste hårstrån

Bekvämt nära

Tvättbar rakapparat

Tvättbar rakapparat

Den vattentäta rakapparaten kan enkelt sköljas av under kranen.

Bekväma rakhuvuden

Bekväma rakhuvuden

Dessa hudvänliga Philips-rakhuvuden ger en mjuk kontakt med huden för bekväm rakning.

Super Lift & Cut-teknik

Super Lift & Cut-teknik

Systemet med dubbla blad i den här elektriska rakapparaten lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.2

av 5

45

Recensioner

84%

rekommenderar den här produkten

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

The shaver is very easy to use and gives excellent results

This is the third Phillips shaver I have had over a period of about ten years and the fact that I have stayed with Phillips speaks volumes. It is easy to use, keeps it's charge well and gives me an excellent shave every time

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7310 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7310 Electric shaver

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent recommended

I use it every day wash it every day no problems. Charge it once a week on the same day keep it clean and will last for ever

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Really good shaver.

Without a doubt this is the best electric shaver I have owned, and I have had a few before including other Phillishaves. It is easy to clean, it lasts ages on a charge and gives a really close shave Thanks for this on

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7310 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series HQ7310 Electric shaver

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 