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Utgått
De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.
Rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
Det dubbla bladsystemet i den här elektriska rakapparaten lyfter håren så att de kapas under hudnivån på ett behagligt sätt.
4.5
av 5
11
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
10PeLe10
27/02/2017
Suomi
Erinomainen käyttömukavuus
Erinomainen akkupartakone, esimerkiksi jos on kiire ja pitää siistiä leuka nopeasti niin tällä partakoneella se onnistuu repimättä ja ilman kirvelyä.
Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone
Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone
oooo
06/08/2017
Deutschland
Ein sehr gutes Gerät
Das Gerät ist einzigartig bin sehr zurfrieden habe das HQ8142. Leider bräuchte ich mal neue Scherköpfe, aber für diesen Preis bekommt man aber schon wieder eine neue Maschine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer
Iekiekiekie
08/07/2015
Nederland
Verifierad köpare
Geweldig fijn apparaat!
Goede scheerkoppen, apparaat ligt goed in de hand, snel opladen, altijd gebruiksklaar. Heb het apparaat al een jaar of tien, precies weet ik het niet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.