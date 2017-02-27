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  • För en snabb och nära rakning
  • För en snabb och nära rakning
  • För en snabb och nära rakning
  • För en snabb och nära rakning
  • För en snabb och nära rakning
  • För en snabb och nära rakning
  • För en snabb och nära rakning

Utgått

Speed-XLElektrisk rakapparat

HQ8140

4.5
| (11) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
För en snabb och nära rakning
De avancerade Speed-XL-rakhuvudena ger 50 % större rakyta* för en snabb och nära rakning. *jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

50 % större rakyta

För en snabb och nära rakning

Speed-XL-rakhuvuden för snabb och nära rakning

Speed-XL-rakhuvuden för snabb och nära rakning

De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.

Precisionsklippsystem

Precisionsklippsystem

Rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.

Super Lift & Cut-teknik

Super Lift & Cut-teknik

Det dubbla bladsystemet i den här elektriska rakapparaten lyfter håren så att de kapas under hudnivån på ett behagligt sätt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

11

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2
1

27/02/2017

Suomi

Suomi

Erinomainen käyttömukavuus

Erinomainen akkupartakone, esimerkiksi jos on kiire ja pitää siistiä leuka nopeasti niin tällä partakoneella se onnistuu repimättä ja ilman kirvelyä.

Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone

Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone

06/08/2017

Deutschland

Deutschland

Ein sehr gutes Gerät

Das Gerät ist einzigartig bin sehr zurfrieden habe das HQ8142. Leider bräuchte ich mal neue Scherköpfe, aber für diesen Preis bekommt man aber schon wieder eine neue Maschine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer

08/07/2015

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Geweldig fijn apparaat!

Goede scheerkoppen, apparaat ligt goed in de hand, snel opladen, altijd gebruiksklaar. Heb het apparaat al een jaar of tien, precies weet ik het niet.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 