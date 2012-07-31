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Utgått
De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.
Rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
Det dubbla bladsystemet i den här elektriska rakapparaten lyfter håren så att de kapas under hudnivån på ett behagligt sätt.
4.6
av 5
14
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
vinpug
31/07/2012
United Kingdom
great
I like this because the advanced Speed-XL shaving heads provide 50% more shaving surface* for a faster and closer shave. *compared to standard rotary shaving heads.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
roger177
25/07/2012
United Kingdom
ergonomically perfect
this shaver is deceptively powerful and shaves extremely close, when I first used it, it felt as if it wouldn't be man enough to do the job, for a long time I used foil shavers but decided to try a rotary again after being let down with previous purchases, I purchased this on a special offer about three years ago, it charges and is as good as the day it was bought.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Yorkie
25/07/2012
United Kingdom
ergonomically perfect
this shaver is deceptively powerful and shaves extremely close, when I first used it, it felt as if it wouldn't be man enough to do the job, for a long time I used foil shavers but decided to try a rotary again after being let down with previous purchases, I purchased this on a special offer about three years ago, it charges and is as good as the day it was bought.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.