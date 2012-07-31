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Utgått

Shaver series 3000Elektrisk rakapparat

HQ8150/16

4.6
| (14) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten
För en snabb och nära rakning
De avancerade Speed-XL-rakhuvudena ger 50 % större rakyta* för en snabb och nära rakning. *jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

50 % större rakyta

För en snabb och nära rakning

Speed-XL-rakhuvuden för snabb och nära rakning

Speed-XL-rakhuvuden för snabb och nära rakning

De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.

Precisionsklippsystem

Precisionsklippsystem

Rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.

Super Lift & Cut-teknik

Super Lift & Cut-teknik

Det dubbla bladsystemet i den här elektriska rakapparaten lyfter håren så att de kapas under hudnivån på ett behagligt sätt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

14

Recensioner

93%

rekommenderar den här produkten

3
2

31/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

great

I like this because the advanced Speed-XL shaving heads provide 50% more shaving surface* for a faster and closer shave. *compared to standard rotary shaving heads.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

ergonomically perfect

this shaver is deceptively powerful and shaves extremely close, when I first used it, it felt as if it wouldn't be man enough to do the job, for a long time I used foil shavers but decided to try a rotary again after being let down with previous purchases, I purchased this on a special offer about three years ago, it charges and is as good as the day it was bought.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

ergonomically perfect

this shaver is deceptively powerful and shaves extremely close, when I first used it, it felt as if it wouldn't be man enough to do the job, for a long time I used foil shavers but decided to try a rotary again after being let down with previous purchases, I purchased this on a special offer about three years ago, it charges and is as good as the day it was bought.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 