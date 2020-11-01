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  • För en snabb och nära rakning

Utgått

Shaver series 3000Elektrisk rakapparat

HQ8160/16

4
| (10) Recensioner
För en snabb och nära rakning
De avancerade Speed-XL-rakhuvudena ger 50 % större rakyta* för en snabb och nära rakning. *jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

50 % större rakyta

För en snabb och nära rakning

Speed-XL-rakhuvuden för snabb och nära rakning

Speed-XL-rakhuvuden för snabb och nära rakning

De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.

Precisionsklippsystem

Precisionsklippsystem

Rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.

Super Lift & Cut-teknik

Super Lift & Cut-teknik

Det dubbla bladsystemet i den här elektriska rakapparaten lyfter håren så att de kapas under hudnivån på ett behagligt sätt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

10

Recensioner

3
2

01/11/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

shaver is easy to handle and gives a close shave.

very pleased with shaver and worth the money. I like the charging pad so always can be fully charged.Also easy to clean.

Fördelar

See above easy to use and gives a great shave.

Nackdelar

none

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

06/08/2015

United Kingdom

United Kingdom

Still shaving well since 2006

Have used this daily since 2006 ,without any problem. Have now purchased a 5000 serieseries at a good price hoping for similar good service

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver

08/10/2016

Suisse

Suisse

Excellent produit

Vraiment excellent. Rasage de prêt et la peau reste très douce et lisse.

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique

Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 