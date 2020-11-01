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Utgått
HQ8160/16
De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.
Rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
Det dubbla bladsystemet i den här elektriska rakapparaten lyfter håren så att de kapas under hudnivån på ett behagligt sätt.
4.0
av 5
10
Recensioner
Mr P
01/11/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
shaver is easy to handle and gives a close shave.
very pleased with shaver and worth the money. I like the charging pad so always can be fully charged.Also easy to clean.
Fördelar
See above easy to use and gives a great shave.
Nackdelar
none
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Bobby72
06/08/2015
United Kingdom
Still shaving well since 2006
Have used this daily since 2006 ,without any problem. Have now purchased a 5000 serieseries at a good price hoping for similar good service
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8160/16 Electric shaver
Adjem
08/10/2016
Suisse
Excellent produit
Vraiment excellent. Rasage de prêt et la peau reste très douce et lisse.
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique
Den här recensionen skrevs för Shaver series 3000 HQ8160/16 Rasoir électrique
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.