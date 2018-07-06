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Utgått
HQ8200
Snabb. Nära. Effektiv.
De tre spåren i rakhuvudet Speed-XL ger 50 % större rakyta för snabb och nära rakning
Systemet med dubbla blad lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån.
Anpassar sig automatiskt till alla delar av ansiktet och halsen.
Ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
3.7
av 5
74
Recensioner
Turiscus
06/07/2018
Italia
podotto eccellente
durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Turiarte
11/10/2015
Italia
Eccellente
dopo 5 anni d'uso è ancora in perfette condizioni ... veramente super
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Gilio
21/07/2013
Nederland
scheert prima.
ik scheer mij al van af mijn twaalfde jaar met een philips scheerapparaat,wat ik gebruikte van mijn vader daarna heb ik altijd een philips scheerapparaat gekocht. ik heb er nu zelfs drie in mijn bezit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat