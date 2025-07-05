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Utgått
Laddningsbar
De trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta för en snabb och nära rakning. *Jämfört med vanliga roterande rakhuvuden.
Håller de tre rakhuvudena konstant i nära kontakt med huden för en snabb och effektiv rakning.
Antibakteriell beläggning på insidan av rakhuvudet ser till att rakapparaten sköljs ren på några sekunder.
4.1
av 5
82
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
Mohamed Abaza
05/07/2025
Danmark
Det er en rigtig god barbermaskine, men hvor og hvordan kan jeg finde udskiftning til barber hoved?
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8240 Electric shaver
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8240 Electric shaver
Angus
04/08/2019
Danmark
God og effektiv
Tæt barbering. Hurtig. Ulempe at skærene ikke har forskellig farve, så de "blandes" let ved rengøring - det sløver skærene
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8240 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8240 Electric shaver
Prmae
30/09/2016
Danmark
Denne shaver er bare super.
Denne shaver fungerer ,selv på 5. år fantastisk. Kører mindst 14 dage på en opladning, og er let at rengøre. Skæresæt er let at skifte.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8240 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 8200 series HQ8240 Electric shaver
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.